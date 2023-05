Alessio Campoli nuovo tronista di Uomini e Donne?/ Il web si divide: “Gente nuova…”

Alessio Campoli prossimo tronista di Uomini e Donne?

Alessio Campoli, ex corteggiatore di Lavinia Mauro che, durante la scelta gli ha preferito Alessio Corvino, sarà il prossimo tronista di Uomini e Donne? Il nome di Alessio Campoli è tra i più gettonati per il trono classico della prossima stagione. Tuttavia, il nome di Alessio sta dividendo fortemente il pubblico. A chiedere un parere agli utenti del web è stato Lorenzo Pugnaloni che, sulla pagina Instagram “Lollo Magazine”, ha chiesto agli utenti un’opinione sull’eventuale presenza di Alessio sul trono. Da una parte ci sono coloro che rivedrebbero volentieri Campoli in trasmissione, stavolta con il ruolo da tronista.

Dall’altra, invece, c’è chi non nasconde un malcontento di fronte all’eventuale scelta della redazione di Maria De Filippi di puntare su Alessio Campoli come tronista. In tanti, infatti, vorrebbero vedere sul trono volti giovani, freschi e sconosciuti. La redazione di Uomini e Donne accoglierà la proposta del pubblico?

Alessio Campoli pronto ad accettare il trono?

Dopo il no ricevuto da Lavinia Mauro, Alessio Campoli è tornato alla propria vita. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è tornato anche sui social dove, tuttavia, pubblica davvero pochissimo. Di fronte, però, alla possibilità di salire sul trono, Alessio non nega che sarebbe pronto a mettersi in gioco. “Sarei ipocrita a dire che non prenderei in considerazione il trono. Ho vissuto l’esperienza da corteggiatore, quindi perché non farla seduto su un’altra sedia. Non rientra nei miei piani principali, ma perché no?!”, ha dichiarato l’ex corteggiatore al magazine ufficiale di Uomini e Donne.

Single da un anno e mezzo, dopo essersi rimesso in gioco con Lavinia Mauro pur avendo avuto paura inizialmente di lasciarsi andare, per Alessio accetterà davvero il trono? Lo scopriremo al termine della prossima estate.











