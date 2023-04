Alessio Campoli prossimo tronista di Uomini e Donne?/ Dopo il ‘no’ di Lavinia parte l’appello del web

Alessio Campoli e il bel gesto per Lavinia Mauro a Uomini e Donne dopo la ‘non scelta’

Il percorso di Lavinia Mauro a Uomini e Donne si è concluso con l’atteso lieto fine. Dopo sette mesi tra esterne e conoscenze, la tronista ha scelto Alessio Corvino, che le ha chiesto di diventare la sua fidanzata. Per una coppia che nasce a Uomini e Donne c’è però sempre un corteggiatore che non viene scelto e, dunque, lascia lo studio da solo. In questo caso si tratta di Alessio Campoli, la cui reazione alla ‘non scelta’ di Lavinia ha lasciato l’intero pubblico basito.

La tronista, tra le lacrime e in evidente difficoltà, ha comunicato ad Alessio Campoli la sua decisione: “Per me oggi è difficilissimo dirti che il mio cuore va dall’altra parte. Quella promessa la devi mantenere. Ti ho scritto una cosa che leggerai poi se ti andrà. Ero sicura che qui non sarei riuscita a dirti tutto. Ti voglio tanto bene Ale, mi sono tanta legata a te. Scusa”.

Alessio Campoli prossimo tronista di Uomini e Donne?

Alle parole e alle lacrime di Lavinia, Alessio ha risposto con un abbraccio. Un gesto che ha commosso il pubblico di Uomini e Donne oltre che la stessa tronista, che ha perciò chiesto un ultimo ballo insieme a lui. Una scena insolita, rimasta nel cuore di tanti, gli stessi che oggi lanciano un appello a Maria De Filippi: “Alessio Campoli prossimo tronista!”

Per il pubblico di Uomini e Donne, dopo due percorsi da corteggiatore andati male, è ora che Campoli abbia l’occasione di essere tronista. D’altronde ha dimostrato di avere tutte le caratteristiche necessarie per piacere al pubblico oltre che alle ragazze.

