Alessio Campoli torna a Uomini e Donne/ “Tra Lavinia e Federica ho una preferenza…”

Il ritorno di Alessio Campoli a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne del 28 ottobre è stata caratterizzata da graditi ritorni. Dopo quello di Biagio Buonuomo e Caterina Corradino che, sono tornati nello studio del programma di Maria De Filippi per raccontare le emozioni del loro matrimonio, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Federica Aversano e Lavinia Mauro. La conduttrice spiega che le due troniste hanno chiesto di un ex corteggiatore che, oggi, è tornato nello studio dove, in passato, è stato la scelta di Angela Nasti.

Per Federica Aversano e Lavinia Mauro è così arrivato in studio Alessio Campoli. Quest’ultimo, in passato, ha corteggiato ed è stato poi scelto da Angela Nasti con cui, però, la storia è finita dopo poche settimane. Emozionato e sorpreso della telefonata ricevuta dalla redazione, Alessio si lascia andare già ad una prima dichiarazione.

Alessio Campoli interessato a Federica Aversano?

Maria De Filippi spiega che Alessio non sa il nome della tronista che ha chiesto di poter avere lui tra i corteggiatori. Campoli, dopo essersi complimento con entrambe le troniste per la bellezza, si lascia andare ad un’ammissione. “Caratterialmente mi sento più vicino a Federica. Lavinia non la conosco benissimo”, dice il corteggiatore. Tra le due, dunque, pare che ad aver chiesto il ritorno di Alessio sia stata Lavinia.

Federica, pur non dichiarando un interesse per Alessio, non chiude le porte ad un eventuale conoscenza. Armando Incarnato, così, interviene sottolineando le difficoltà di Federica di aprirsi perchè rischia di non costruire nulla. Le parole di Armando scatenano le lacrime di Federica che poi discute anche con Federico che decide di eliminarsi.

