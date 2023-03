Alessio Cavaliere, crisi profonda ad Amici 22: “Sento la pressione”/ “In sala prove…”

Alessio Cavaliere in crisi ad Amici 22

Alessio Cavaliere è uno degli ultimi allievi ammessi nella scuola. Il ballerino è riuscito a conquistare non solo un posto nella scuola, ma anche una maglia del serale che comincerà tra poche settimane. La pressione per il serale, tuttavia, sta mettendo in difficoltà Alessio che, nel corso del daytime di Amici 22 trasmesso oggi, martedì 7 marzo, si è lasciato andare ad uno sfogo ammettendo di essere in difficoltà per la mole di lavoro e per la responsabilità che sente addosso in vista del serale. Impaurito da ciò che dovrà affrontare, il ballerino si è aperto con i compagni ammettendo le proprie difficoltà.

“Oggi, ero in sala e mi sembrava di ballare da due settimane, ti giuro. Non lo so, è un periodo che mi succedono queste cose, che mi faccio domande, che mi chiedo se quello che faccio è giusto”, ha detto Alessio.

Alessio Cavaliere, lo sfogo prima del serale di Amici 22

Dopo un primo momento di sfogo, Alessio ammette che a metterlo in difficoltà è soprattutto la maglia del serale di Amici 22 durante il quale tutti gli allievi dovranno dimostrare il proprio talento. “Sento la pressione della maglia, ecco qual è la verità”, ha detto ancora il ballerino che ha aggiunto di non sentirsi ancora un ballerino completo e di avere diversi dubbi.

I compagni hanno provato a rassicurare Alessio che, tuttavia, continua ad avere dubbi e paure su se stesso. il serale, dunque, si avvicina e la paura comincia a farsi sentire come testimonia lo sfogo del ballerino.

