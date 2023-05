Alessio Cavaliere/ Da Amici 22 al nuovo video di Giorgia “Senza confine”

Alessio Cavaliere: il ballerino di Amici 22 nel nuovo video di Giorgia

Alessio Cavaliere è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino, arrivato fino alla fase finale, è stato eliminato durante la quarta puntata del Serale dopo un ballottaggio proprio con Mattia Zenzola, vincitore dell’edizione. Conclusa l’esperienza nella scuola di Amici, per Alessio Cavaliere si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo. Il ballerino, infatti, ha preso parte all’ultimo video ufficiale di “Senza confine”, l’ultimo singolo di Giorgia.

Angelina Mango beccata con il fidanzato Antonio dopo Amici 2023/ Insieme al...

La regia del video è stata curata da Emanuel Lo, compagno della cantante e professore di Amici. Il brano vede la collaborazione di Elisa, autrice del testo insieme a Dario Faini e alla stessa Giorgia, mentre la produzione è di Big Fish (come tutto il disco “Blu1”): “Ho contribuito solo per una piccola parte di questa canzone che è stata scritta da Elisa e Dario Faini. Abbiamo parlato di questa canzone per la prima volta in spiaggia in estate. Abbiamo passato le vacanze assieme coi nostri figli in Puglia. Con lei condividiamo il tema ambientalista, raccogliamo anche le cicche in spiaggia. Mi ha mandato poi la melodia e il testo e rifletteva esattamente il mio pensiero”, ha spiegato Giorgia a Il fatto quotidiano.

LDA, il nuovo singolo é Granita: tormentone dell'estate?/ La data di rilascio

Alessio Cavaliere: il ballerino di Amici 22 nel nuovo video di Giorgia

Alessio Cavaliere era arrivato ad Amici di Maria De Filippi 22 a gennaio con una sfida, entrando poi a fa parte della squadra capitanata dal suo insegnante Raimondo Todaro e da Arisa. “Sono tanto contento e molto soddisfatto di me stesso. Da domani mi rimetterò in gioco ancora una volta. Rientrerò in partita e non mi fermerò più. Questa non è stata la fine di qualcosa ma l’inizio di qualcos’altro”, aveva detto il ballerino dopo la sua uscita dal talent show ai microfoni di WittyTv. E così è stato. Alessio è stato scelto da Emanuel Lo per il nuovo videodiario Giorgia, insieme ad altri ballerini come Francesca Tanas, Francesco Mottisi e Cristiano Mazzacane. “Woooooow. Grazie”, ha scritto Alessio commentato il post di Giorgia che annuncia l’uscita del video.

Aaron Cenere: che succede dopo Amici 22?/ Al via l'instore tour: il nuovo traguardo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgiaofficial (@giorgiaofficial)













© RIPRODUZIONE RISERVATA