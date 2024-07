Alessio Cavaliere diventa direttore creativo dopo Amici 22/ Nuovo prestigioso traguardo per il ballerino!

Alessio Cavaliere nuovo direttore creativo della ODS: il traguardo dopo Amici 22

La scuola di Amici di Maria De Filippi è una vetrina importantissima per i giovani allievi della danza e del canto, pronti a mettersi in mostra per raggiungere importanti obiettivi in carriera. Lo sa bene anche Alessio Cavaliere, talento della danza che ha partecipato all’edizione dello scorso anno, fortemente voluto in squadra da Raimondo Todaro ma eliminato durante la fase del Serale. Nonostante l’avventura televisiva abbandonata anzitempo, il giovane ballerino è stato promosso a professionista del corpo di danza nell’edizione di quest’anno.

Una carriera professionale sempre più brillante e costellata di prestigiose collaborazioni, ed è ora arrivato per lui un altro importante step: Alessio Cavaliere è infatti il nuovo direttore creativo della ODS On Dance Studio, prestigioso centro di danza professionale conosciuto in tutta Italia ma anche oltre i confini nazionali. L’annuncio è stato condiviso sulla pagina Instagram ufficiale della scuola, che ha presentato l’ex Amici nel suo nuovo ruolo al fianco di altre tre new entry: Mery Papa come vice-direttore, Massimiliano Beneduce come Coordinatore artistico degli eventi e Raffaele De Simone come vice-direttore della ODS Young Academy.

Alessio Cavaliere, da Amici 22 alla carriera di grande successo

Il nuovo traguardo raggiunto da Alessio Cavaliere è indubbiamente importante, non solo per la nuova posizione professionale occupata ma anche per il prestigio di cui gode la ODS On Dance Studio. L’ex ballerino di Amici punta sempre più in alto dopo la partecipazione al talent, nel corso del quale aveva già dato ampia dimostrazione del suo innato talento, al punto da ricevere borse di studio e godere di stage e opportunità lavorative al fianco di grandi professionisti.

Un successo dietro l’altro, eppure c’è stato un momento in cui temeva che la danza non fosse il suo posto nel mondo. “Un paio di anni fa mi sono lasciato abbattere dalle mie paure – aveva raccontato in un’intervista a Dimmi di te, programma Youtube di Lorella Cuccarini, nel settembre 2023 – ho pensato di lasciare la danza e tutto questo mondo, tutto a causa di quello che è il mio aspetto fisico“. Le insicurezze sono state poi abbattute e ora, per Alessio Cavaliere, il futuro di fronte a lui è più roseo che mai.

