Alessio Cavaliere, niente borsa di studio dopo Amici 22/ Il web insorge “Che circo…”

Alessio Cavaliere, nessuna borsa di studio dopo l’eliminazione da Amici 22

Nel corso della quarta puntata del serale di Amici 22, Alessio Cavaliere è stato eliminato definitivamente. Il ballerino ha perso il ballottaggio contro l’amico Mattia e ha dovuto così dire addio al sogno di conquistare la finale. Nel corso del daytime di lunedì 10 aprile, il pubblico ha assistito ai saluti tra Alessio e i compagni con cui ha vissuto negli ultimi mesi. Qualcuno, però, si aspettava una piacevole sorpresa per Alessio che, però, è rimasto a bocca asciutta. A differenza degli altri ballerini eliminati finora, infatti, Alessio non ha ricevuto una borsa di studio.

Se Megan Ria, Gianmarco Pretelli e Samuele Segreto hanno ottenuto borse di studio presso importanti compagnia di danza con Samuele che, a settembre, partirà per New York dove resterà addirittura un anno, Alessio non ha ricevuto alcuna proposta da parte della produzione scatenando la dura reazione del popolo del web.

La reazione del web dopo la mancata borsa di studio ad Alessio Cavaliere

Su Twitter, sono tantissimi gli utenti che difendono il talento di Alessio e si scagliano contro la produzione di Amici 22, rea di non avergli garantito una borsa di studio per continuare a studiare e a migliorarsi. “Avete dato una borsa di studio a chiunque sia uscito e ad Alessio niente? Mamma mia che circo”, scrive un utente non nascondendo la delusione per tale decisione. “Alessio non ve lo siete meritato proprio“, aggiunge un altro.

Nel frattempo, Alessio è tornato sui social ringraziando il programma per l’opportunità che gli ha dato: “Grazie a tutte le persone che lavorano attorno a questa macchina enorme, grazie alla redazione grazie per ogni buongiorno, sempre col sorriso e con la voglia di iniziare un’altra meravigliosa giornata. Grazie a tutti i professionisti, che hanno svolto e stanno svolgendo un lavoro impressionante. Grazie per tutte le volte che vi è toccato sentirmi giù, impanicato, piangione. Grazie ai prof, grazie Raimondo, per la fiducia e per aver creduto in me sin dal primo giorno. È stato meraviglioso lavorare insieme. Grazie perché Amici è un mondo a sè, che riceve talenti e li sforna col doppio delle loro capacità”.

