Alessio Cavaliere, sorprende alla terza puntata serale Amici 2023/ In arrivo un premio…

Amici 2023 di Maria De Filippi, Alessio Cavaliere si aggiudica il premio TIM

Si infiamma la competizione nella sfida serale tra i talenti di Amici 2023, con Alessio Cavaliere che raggiunge un nuovo traguardo targato Tim. Questo, sulla scia della polemica web in corso, che vede i telespettatori attivi online tacciare il talent di penalizzare il giovane nella competizione tra i talenti,.a margine della bocciatura che lui avrebbe immeritatamente subito alla gara di ballo “libertà”, di Irma Di Paola. Ebbene sì, relativamente alle anticipazioni del terzo serale -la puntata prevista in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity il 1° aprile- si apprende che Alessio Cavaliere riceve un importante riconoscimento al talento targato Tim.

Un premio che consacra il ballerino napoletano come il nuovo vincitore del contest indetto a cadenza settimanale per la decretazione del vincitore definitivo del premio Tim previsto alla finale di Amici 2023.

Chi si aggiudicherà il premio TIM, alla finale di Amici 2023 di Maria De Filippi?

Il valore del premio, la cui consegna é fissata alla finale di Amici 2023, é di 30mila euro in gettoni d’oro, e al terzo serale 2023 vede vincitore provvisorio Alessio Cavaliere. Quest’ultimo, allievo di Raimondo Todaro, subentra, così, al titolo di nuovo vincitore del contest Tim su votazioni della Tim community, dopo l’eterno vincitore e compagno di squadra del neo trionfatore, Mattia Zenzola, poi battuto di recente dall’allievo di Emanuel Lo, Samuele Segreto.

Che Alessio Cavaliere riesca a mantenere il titolo di vincitore, fino a raggiungere il premio Tim,.alla finale di Amici 2023 di Maria De Filippi? Staremo a vedere quale destino attende il ballerino napoletano nella competizione dei talenti scoperti da Maria De Filippi! Nel frattempo, ben al là della bocciatura da lui subita al primo step della gara di ballo indetta tra i ballerini e giudicata da Irma Di Paola, ad Amici 2023, Alessio Cavaliere può contare sull’amore dei telespettatori attivi online, che via social destinano al ballerino napoletano uno sconfinato supporto a suon di messaggi di consensi.

