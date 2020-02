Alessio cerca suo padre Gaetano/ “Abbandonato quando avevo 2 anni” (C’è posta per te)

La puntata di C’è Posta per te di oggi 1 febbraio 2020 vede tra i protagonisti Alessio. Si tratta di un ragazzo 18enne che chiede l’aiuto di Maria De Filippi per incontrare suo padre che l’ha abbandonato quando aveva solo 2 anni. In questi anni non ha mai chiesto di lui, né lo ha cercato. È cresciuto con sua madre e con i suoi nonni e mai c’è stato un aiuto, anche di tipo economico, dall’uomo che avrebbe dovuto essere suo padre. L’uomo vive a Lucca e si chiama Gaetano. Nel vederlo per la prima volta in video, nel momento della consegna della posta, Alessio ammette di essere spiazzato e commenta “Non me l’aspettavo che ci assomigliassimo così tanto”, tuttavia aggiunge “Sono prontissimo ad incontrarlo”.

Alessio ritrova suo padre Gaetano che l’ha abbandonato quando aveva 2 anni

Gaetano ha accettato l’invito in studio di Maria De Filippi e scopre che dall’altra parte c’è suo figlio Alessio. Sorride nel rivederlo ma si commuove allo stesso tempo. Alessio, per non farsi tradire dall’emozione, ha preparato ciò che vuole dirgli su una lettera, ricca di domande. Una di queste è: “Perché mi hai abbandonato senza mai chiedere di me?” Gaetano rompe il silenzio: “Perché? Per paura. Io sapevo che eri tu, lo speravo, lo sentivo. – esordisce – Io ti ho sempre pensato Alessio, in tutti questi anni neppure per me è stato facile.” Così aggiunge: “Io ho avuto paura della reazione, non ho avuto abbastanza coraggio. Questo sì, questo è vero. Ma se sono qui è perché lo volevo. Sono 3 giorni che non dormo al pensiero di rivederti”. Ma le domande di Alessio sono ancora tante: come finirà questa storia?

