Tutto su Alessio, il figlio morto di Stefania Picasso e Franco Gatti dei Ricchi e Poveri.

Alessio, il figlio di Stefania Picasso e Franco Gatti dei Ricchi e Poveri aveva solo 23 anni quando morì. Era il 2013 e il suo corpo fu trovato senza vita in casa arrecando un dolore insuperabile per Franco Gatti che ha convissuto con il cuore rotto fino al 2022 quando è venuto a mancare anche lui. «Credo che ci rincontreremo, lo spero. Io mio figlio lo sento vicino. Era incredibile, dotato di una grande genialità. Io ho sempre giocato nei titoli borsistici, gli feci vedere come facevo, dopo sei mesi era migliore di me. Di studiare non se ne parlava, però era un tipo così», raccontava dopo l’addio al figlio.

Prima di morire, lo stesso Franco Gatti aveva raccontato di non avere più la gioia neanche di salire sul palco per fare il suo lavoro dichiarando «di essere stanco» e «che dopo la scomparsa di Alessio» per lui «era cambiato tutto», aggiungendo: «Penso che Alessio sia il mio angelo, che mi venga dietro e mi aiuti. Credo che ci rincontreremo, lo spero».

Stefania Picasso e il ricordo del figlio Alessio e del marito Franco Gatti

Stefania Picasso, la mamma di Alessio e la moglie di Franco Gatti, oggi convive con il dolore ma anche con il ricordo del figlio e del marito che hanno lasciato dentro di lei un vuoto incolmabile. «Pensavo che, dopo la perdita di Alessio, niente sarebbe stato più doloroso di questo, che qualsiasi altra morte non mi avrebbe toccato tanto. Invece no, perché anche la morte di Franco è stato un grande colpo: i dolori si sommano alla fine», ha raccontato Stefania Picasso ai microfoni di Caterina Balivo nel salotto de La volta buona.

Nonostante tutto, però, Stefania ha trovato un motivo di consolazione «perché riesco a sentirli, so che sono vicini a me, anche se quello che mi manca è il futuro di mio figlio, avrei voluto vederlo».