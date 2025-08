Alessio chiede scusa a Sonia: "Ho sbagliato tutto" i due tornano insieme dopo Temptation Island 2025 ma lei frena: "Non l'ho perdonato ma lo amo"

Alessio ci ripensa chiede scusa a Sonia: usciti insieme dopo Temptation Island 2025: “Ho chiarito i miei dubbi e ho sbagliato”

Sono i recordman dei falò e anche nell’ultima puntata di Temptation Island 2025 l’ennesimo falò di confronto tra Sonia Mattalia e Alessio Loparco non poteva mancare. Dopo un percorso molto turbolento nonostante siano rimasti nel villaggio solo un paio di giorni, la coppia ha catalizzato l’attenzione e la curiosità del pubblico. I due sono usciti separati dal reality ma con un colpo di scena clamoroso Alessio ha chiesto l’ennesimo falò a Sonia lasciando incredulo anche Filippo Bisciglia. Sonia accetta il falò dando vita all’ennesimo confronto.

A rompere il ghiaccio è l’avvocato 39enne: “Ho chiesto di rivederti perché il distacco mi ha fatto riflettere ed a rinforzato due cose: il fatto di non portarti rancore e dall’altro rivalutare le mie decisioni per questo ti chiedo di rivalutare tutto e tornare insieme.” A questo punto Sonia Mattalia ha ammesso di provare ancora dei sentimenti forti nonostante tutto: “C’è molto da lavorare ma guardandoti negli occhi ti chiedo se i tuoi dubbi si sono chiariti e c’è un sentimento diverso” “Sono pronto, voglio uscire” ha immediatamente risposto lui. “Ho sentito troppo la sua mancanza” ha concluso Sonia Mattalia. Sonia Mattalia ed Alessio Loparco sono tornati insieme dopo Temptation Island 2025.

Sonia torna con Alessio dopo Temptation Island 2025: “Non l’ho perdonato ma…”

Ci sono voluti tre falò di confronto per arrivare ad un epilogo positivo per Sonia e Alessio a Temptation Island 2025 ma cosa è accaduto ad un mese da quella decisione? Sonia Mattalia e Alessio Loparco accolgono mano nella mano Filippo Bisciglia. Lui innanzitutto si è voluto scusare con la sua fidanzata dicendosi sinceramente pentito: “Come va? Io ho sbagliato nei suoi confronti e le chiedo scusa per quello che le ho detto e per come mi sono comportato. Non mi rivedo in quella persona che è apparsa però purtroppo il mio percorso è stato viziato da una serie di situazioni. Ma io Sonia la amo”

Subito dopo è intervenuta Sonia spiegando perché è ritornata con lui: “Io non l’ho perdonato o giustificato ma ho deciso di comprendere lo stato d’animo in cui si trovava. Io lo conoscono meglio di quanto lui conosce se stesso…Io ho capito che stava affrontando un momento di crisi ma io ho capito che il mio gesto del falò immediato lo ha posto in uno stato di fragilità emotiva…Io credo in questo sentimento.” E oggi come stanno le cose? Sonia M e Alessio un mese dopo Temptation Island 2025 sono più uniti e forti di prima, è ritornata anche la passione e lei ha deciso di dargli una chance ed ha voluto aggiungere che la sua scelta non è stata dipesa dalla paura di essere sola, lei è una donna molto forte e indipendente, ma che è innamorata. Sonia M. e Alessio un meso dopo Temptation Island 2025 sono ritornati insieme