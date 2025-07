Alessio rivelazione choc su Sonia M. a Temptation Island 2025: "Non la amo e credo di non averla mia amata", lei sbotta: "Figura di mer*a"

Parte piena di colpi di scena questa prima puntata di Temptation Island 2025, dopo l’ingresso delle tentatrici e dei tentatori le dinamiche delle coppie entrano nel vivo ed i primi ad andare nel ‘capanno’ per visionare dei video choc sono Sonia M. ed Alessio. Entrambi avvocati lei ha 48 anni e lui 39 ma entrambi hanno problemi di fiducia reciproca e lei teme che il ragazzo l’abbia tradita più volte. Tuttavia dopo appena due giorni dal loro ingresso nel reality la donna ha sentito delle parole spiazzanti e scioccanti dal suo fidanzato, con cui sta insieme da otto anni.

Nel capanno Sonia M. ascolta un video molto forte del suo fidanzato Alessio a Temptation Island 2025: “Sonia non sa le reali motivazioni per la quale io ho scritto a Temptation Island 2025 non ne ho mai parlato con lei perché non volevo infliggerle una sofferenza emotiva ma adesso è giusto che lo sappia. Io non so se Sonia l’amo ancora o peggio ancora se l’ho mai amata…Da cui a dire la ami? Io purtroppo non sono in grado di poterlo dire con certezza.” “Grazie per farmi fare questa figura di mer*a” è la risposta piccata della donna. Subito dopo il ragazzo la ringrazia per il fatto che grazie a lei ha potuto studiare e diventare un avvocato.

Sonia M. ed Alessio di Temptation Island 2025 sono in grave crisi. Il 39enne ha ammesso senza mezzi termini di credere di non aver mai amato la sua fidanzata. E nel corso del video rincara la dose: “Il mio dubbio è il fatto di aver confuso nel corso degli anni il sentimento di gratitudine con quello dell’amore. Gli ho fatto la proposta di sposarla, con l’anello, per gratitudine, altrimenti si sarebbe già realizzata. Io voglio chiarire questa situazione. A me manca di provare emozioni forti, in questo momento sto in una fase di appiattimento, di stasi che sto sprecando il mio tempo.” Schifata Sonia M. è sbottata contro Alessio: “Lo sapevo, non mi ha mai amata ma solo sfruttata. Adesso che si prenda le sue responsabilità e se ne vada via della mia casa.”