Alessio, concorrente Bake Off Italia 2022/ “La pasticceria per me è casa”

Bake Off Italia 2022: chi è il concorrente Alessio

Alessio è tra i concorrenti della nuova edizione di Bake Off Italia 2022, il programma televisivo di successo condotto da Benedetta Parodi in partenza da venerdì 2 settembre in prima serata su Real Time. A soli 24 anni, Alessio è pronto a mettersi in gioco nello show più dolce della TV. Nato a Poggibonsi (provincia di Siena) , Alessio studia lingue e il suo sogno nel cassetto è quello di diventare professore d’inglese. La passione per la pasticceria è nata quasi per caso e ama preparare torte per festeggiare i compleanni dei parenti ma, essendo un vero nerd, anche dei suoi device elettronici.

Chiara, concorrente Bake Off Italia 2022/ "La pasticceria è condivisione"

Bake Off Italia 2022, conosciamo meglio Alessio

Ma chi è Alessio, concorrente di Bake Off Italia 2022? Ecco cosa ha detto il giovane 24enne nel video di presentazione: “mi chiamo Alessio, ho 24 anni e vengo da Poggibonsi, provincia di Siena in Toscana. Sono uno studente di Lingua e Letterature e Studi interculturali all’Università di Firenze e quest’anno finalmente mi laureerò in inglese e spero un giorno di diventare il miglior professore di inglese. Non mi sento molto portato per le torte moderniste fatte per bene e glassate, mi ritengo più uno sul classico e sul tradizionale. Le cose semplici le impariamo per prima e quelle moderne dopo. Faccio le torte di compleanno per i miei familiari, faccio anche delle torte a tema per festeggiare i compleanni dei miei smartphone”.

Ernst Knam/ "10 anni di Bake Off e 30 della mia pasticceria"

Alessio ha anche raccontato: “vivo ancora con i miei, ma camera mia è casa mia e deve essere perfetta. E’ il luogo dove mi alleno perchè sono troppo pigro per uscire fuori. Sono altruista, sincero, determinato e sensibili, ma nonostante abbia questo carattere molto piccolino c’è una grande persona determinata che vuole andare avanti e completare ogni obiettivo che ha in testa”. Infine partecipa a Bake Off Italia 2022: “la pasticceria per me è casa perchè proprio in casa con le mie passioni riesco a fare i dolci che voglio”.

LEGGI ANCHE:

Stefano, concorrente Bake off Italia 2022/ In tv grazie alla figlia, che...

© RIPRODUZIONE RISERVATA