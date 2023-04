Alessio Corvino è la scelta di Lavinia Mauro a Uomini e Donne?/ “In sei mesi non è…”

Alessio Corvino è la scelta di Lavinia Mauro?

A contendere il cuore di Lavinia Mauro ad Alessio Campoli è Alessio Corvino che, sin dalle prime settimane del percorso della tronista sul trono di Uomini e Donne, è riuscito a conquistare le sue attenzioni. Il 37enne di Caserta, esterna dopo esterna, è riuscito ad entrare nel cuore della tronista che non ha mai nascosto di avere un forte interesse nei suoi confronti pur non fidandosi totalmente. Corvino, da parte sua, si è aperto raccontandole anche della perdita del padre e condividendo con lei il proprio dolore. Tuttavia, tra Corvino e Lavinia non sono mai mancate le incomprensioni dovute, soprattutto, alle uscite di Corvino fuori dal programma.

Alessio, infatti, non ha mai nascosto di amdare uscire con gli amici e divertirsi con loro. Tuttavia, una delle ultime uscite a cui era presente anche la sua ex fidanzata, ha mandato su tutte le furie la tronista che, pur avendolo perdonato, potrebbe spiazzarlo nel corso della registrazione di oggi di Uomini e Donne scegliendo Alessio Campoli nonostante il forte interesse per Corvino.

I dubbi di Lavinia Mauro su Alessio Corvino

Le ultime settimane del trono classico di Uomini e Donne sono state ricche di scontri tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino. A scatenare l’ultima discussione è stata la partecipazione del corteggiatore ad una festa a cui era presente anche l’ex fidanzata. Lavinia non ha nascosto la propria delusione spiegando di essere infastidita dai suoi atteggiamenti. «In 6 mesi non è ancora riuscito a capire che il problema non sono gli aperitivi, le segnalazioni… Il problema vero è che per l’ennesima volta si mette lui davanti a tutto. Lui pensa unicamente a se stesso. Se n’è andato convinto che io mi sia arrabbiata solo per la segnalazione. Non ha pensato minimamente a me, alle mie paure, a quello che avrei voluto dirgli. A me ha deluso tantissimo. Che lui non si presentasse oggi era scontato», ha detto la tronista dopo la decisione di Corvino di non presentarsi in trasmissione.

Successivamente è poi tornato sui propri passi chiedendo di vedere Lavinia e spiegarle la propria posizione. In esterna, tra i due è così tornata la pace. Nonostante i dubbi, tuttavia, sono tanti gli utenti del web convinti che sarà proprio Corvino la scelta. Qualora fosse così, la sua risposta sarà un sì?











