Alessio Corvino e Lavinia Mauro in crisi dopo Uomini e Donne?/ Lui rompe il silenzio: “Ecco come va”

Alessio Corvino e Lavinia Mauro in crisi dopo Uomini e Donne?

Tra le coppie nate nell’ultima edizione di Uomini e Donne, quella di Alessio Corvino e Lavinia Mauro ha particolarmente appassionato il pubblico. Dopo un lungo percorso, Lavina ha scelto Alessio ‘il biondo’, preferendolo ad Alessio Campoli, e pochi giorni fa la coppia ha festeggiato il loro primo mese insieme. Tutto sembrava andare liscio fino a quando sul web hanno iniziato a circolare voci di una possibile crisi tra i due.

In particolare i fan della coppia hanno notato un’assenza di scatti e video che li ritraggono insieme sui social, iniziando a temere il peggio. In più, a lanciare l’allarme anche il fatto che lo scorso weekend Alessio si trovasse a Milano, mentre Lavinia era a Napoli. C’è dunque davvero aria di crisi per la coppia?

Alessio Corvino spiega come stanno le cose con Lavinia Mauro

Di fronte ai commenti preoccupati e insistenti dei fan di Uomini e Donne, Alessio Corvino ha deciso di rompere il silenzio, spiegando come stanno realmente le cose con Lavinia Mauro. “Comunque tra me e Lavi tutto ok, tutto alla grande. a tutto a gonfie vele.” ha immediatamente chiarito, smentendo le voci di crisi. Così ha invitato i fan a non fidarsi sempre delle voci che circolano sul loro conto: “Non credete a tutto quello che leggete in giro, ve lo ripeto, sennò ogni volta state lì a mandarmi messaggi in direct inutili. Non c’è nulla che non vada e non so perché ci siano questi articoli che mettono solo dei dubbi. Tranquilli. Anzi le mando pure un bacio, ci vediamo presto!” ha concluso Alessio.

