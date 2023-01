Alessio Corvino, Uomini e Donne/ L’amica dello “struscio” risponde a Lavinia

Lavinia Mauro ai ferri corti con Alessio Corvino

Lavinia Mauro, tronista di Uomini e Donne, si trova a un passo dalla sua scelta tra i corteggiatori Alessio Corvino e Alessio Campoli, ex fidanzato di Angela Nasti. Nelle ultime puntate del dating show di Maria De Filippi, Lavinia si è scontrata duramente con Alessio Corvino, il corteggiatore dai capelli rossi. In diverse occasione la tronista lo ha accusato di stare in studio in studio per un ritorno di immagine persone, più che per vero interesse nei suoi confronti.

Uomini e Donne diretta e anticipazioni 25 gennaio/ Gemma bacia Alessandro e...

Inoltre in una delle ultime puntate sono arrivate diverse segnalazioni su Alessio: nella notte di Capodanno è stato paparazzato con una ragazza bionda. Alessio, ancora prima della puntata di Uomini e Donne, aveva chiarito la sua posizione sui social: “Capisco la voglia di fare gossip su un bacio di auguri dato su una tempia la notte di Capodanno o di lasciare libero spazio all’interpretazione. Avrei preferito risolvere qualsiasi dubbio senza alzare un polverone alquanto sterile”.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Appuntamento romantico con Alessandro, ma...

Parla l’amica di Alessio Corvino

In studio Lavinia Mauro, molto infastida dalla segnalazione, ha criticato duramente Alessio Corvino: “Lei si struscia sulla tua spalla, ho visto il video dove non si vede che vi baciate. Vi saresti potuti anche baciare, io non lo so. Lui sta qui ma non mi dà certezze. Non mi dimostra che è preso da me, non gli credo più, non so chi ho davanti. Si atteggia a sbruffone, spavaldo, spocchioso”. Il corteggiatore ha cercato di ridimensionare le segnalazioni, assicurando che la ragazza nelle foto e nei video è solo un’amica. Nelle ultime ore l’amica di Corvino ha risposto a modo suo alle accuse di Lavinia: “Comunque al massimo mi struscio sul mio cane amò”, ha scritto nelle storie di Instagram pubblicando una foto insieme al suo cane.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, Federico Nicotera sceglie Alice? / La reazione di Carola al bacio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA