Alessio Di Gennaro, chi è il fidanzato di Anastasia Kuzmina? Di professione nutrizionista, è al suo fianco da circa tre anni

Anche quest’anno Anastasia Kuzmina è tra le insegnanti di Ballando con le Stelle. La bravissima professionista ucraina, ma con cittadinanza italiana, ormai da diversi anni fa parte dei protagonisti dello show di Milly Carlucci, pronta ad insegnare con classe, pazienza ed estrema bravura i passi di danza e i secreti del mestiere. A fare il tifo per lei non ci saranno soltanto migliaia di ammiratori ma anche un uomo speciale: Alessio Di Gennaro, proprio il fidanzato di Anastasia Kuzmina.

Alessio non è un volto noto nel mondo della danza ma il suo nome non è di certo sconosciuto: il compagno della ballerina non è un suo collega, come invece spesso avviene in questo mondo, ma è comunque un volto noto. Questo perché Alessio, di professione medico nutrizionista, ha aperto qualche anno fa i suoi canali social e proprio attraverso TikTok ha raggiunto una vasta platea che lo segue quotidianamente per scoprire piatti nuovi e segreti per mantenersi in forma.

Il nutrizionista Alessio Di Gennaro è molto seguito e apprezzato sui social network. Su Instagram conta 174.000 follower e su TikTok ancor di più: è infatti uno dei professionisti nel suo settore più amati sui social. La storia tra Alessio Di Gennaro e Anastasia Kuzmina va avanti ormai da circa tre anni. “Di lui mi ha colpito fin da subito il suo sorriso da buono. Lo vedi subito da come sorride se una persona è buona o no” ha rivelato la ballerina di Ballando con le Stelle.

Per Alessio Di Gennaro, anche, la prima impressione sulla compagna è stata ottima: “La conoscevo già per il suo personaggio pubblico ma quando l’ho vista mi ha colpito di lei la sua delicatezza, proprio a livello di animo” hanno raccontato in un’intervista a “La casa rossa”.