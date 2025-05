Chi ha seguito Amici 24 sin dalla sua partenza a settembre ricorderà sicuramente Alessio Di Ponzio. Il ballerino è stato uno degli allievi di Emanuel Lo ed ha affrontato un ottimo pomeridiano fino a quando, a poche settimane dall’inizio del serale, si è infortunato in modo importante ed è stato costretto a lasciare il programma per operarsi. Emanuel Lo non lo ha però lasciato andare via senza una promessa: quella di potersi ripresentare nella prossima edizione del talent per tornare ad essere uno degli allievi in gara.

Nelle ultime ore, Alessia ha deciso di rispondere alle domande dei fan e c’è chi gli ha chiesto di fare un bilancio della sua esperienza. Definendola “indescrivibile e indelebile”, Alessio ha anche confermato che accetterà la proposta di Emanuel Lo e sarà ad Amici 25: “Sono pronto a tornare, carichissimo, non vedo l’ora!”, ha scritto sui social.

Alessio Di Ponzio e il rapporto con Giulia Stabile e gli allievi di Amici 24

Alessio Di Ponzio ha anche parlato del rapporto con i suoi compagni di scuola, dicendosi molto legato a Senza Cri e a Luk3. Entrambi sono stati una parte importante del suo percorso oltre che un supporto decisivo in molte situazioni. Il ballerino ha inoltre ammesso di aver creato un altro rapporto speciale ad Amici 24: quello con la ballerina professionista Giulia Stabile. “Con Giulia ho un rapporto molto speciale. È sempre pronta a supportarmi e a sostenere le mie idee, talvolta anche impossibili.” ha raccontato Alessio, che ha infine rivelato di sentire molto anche la mancanza di Daniele, Francesca, Jacopo e Nicolò, coi quali ha creato un rapporto di forte amicizia in casetta. Non resta che attendere settembre per scoprire se Alessio sarà effettivamente uno dei concorrenti di Amici 25.