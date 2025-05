Alessio Di Ponzio e Daniele Doria hanno partecipato all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, talent show vinto da Daniele. Durante l’esperienza vissuta nella scuola è nata una bellissima amicizia tra loro, dopo il programma si sono mostrati spesso insieme sui social e non sono mancate dediche piene d’affetto. Tra i vari commenti si legge anche ‘Ti amo’, Alessio ha anche aspettato l’amico per ben tre mesi per festeggiare il suo 18esimo compleanno perché ci teneva che fosse presente anche lui. Doria invece ha fatto sapere che l’amico è speciale ed è tra le persone con cui ha legato di più durante il programma.

Diversi segnali hanno lasciato pensare ai fan che tra i due sia nata qualcosa di più di una semplice amicizia e hanno iniziato a chiedersi se tra loro è nata una relazione sentimentale. A rafforzare i sospetti anche il fatto che dopo Amici Daniele Doria ha rivelato di aver fatto i conti con insulti omofobi quando era piccolo. Ma non è tutto, ai fan infatti non è sfuggito il like di Alessio Di Ponzio al commento di un utente che ha scritto: “Ma Daniele e Alessio sono fidanzati? Ditemi di sì, vi prego”.

È scoppiato l’amore tra Alessio Di Ponzio e Daniele Doria dopo Amici? Il ballerino fa chiarezza sui social

Negli ultimi giorni sui social è circolato lo screen del like che Alessio Di Ponzio ha messo al commento relativo alla sua presunta relazione con il vincitore di Amici. Nelle scorse ore il ballerino ha quindi rotto il silenzio per fare un po’ di chiarezza sul suo rapporto con Daniele Doria.

Il talentuoso ballerino che ha fatto breccia nel cuore di moltissimi fan durante il percorso vissuto nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi ha smentito le voci trapelate sul web. Lui e Daniele Doria si vogliono molto bene, il loro legame è davvero speciale ma non c’è nulla oltre l’amicizia. Lui stesso ha infatti spiegato di aver messo vari like in modo frettoloso senza nemmeno far caso di aver messo like anche a quei commenti. Alessio Di Ponzio ha poi precisato che lui e Daniele sono semplicemente amici e nulla di più, ha poi chiesto ai fan di non fraintendere i suoi like.

