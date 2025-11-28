Alessio Di Ponzio e Paola affrontano la sfida ad Amici 25: chi ha vinto e resta nella scuola? Arriva l'esito ma è polemica sul web

Nel daytime di oggi c’è stato spazio per le sfida tra i ballerini: Alessio e Paola rimarranno nella scuola di Amici 25 o saranno costretti a lasciarla per fare spazio agli sfidanti? I primi a sfidarsi sono stati i ballerini Alessio Di Ponzo e lo sfidante Jacopo. A giudicare le due esibizioni è stato il coreografo Daniele Baldi. Alessio resterà nella scuola di Amici? Alessio Di Ponzo è ritornato nella scuola dopo l’infortunio che l’hanno scorso ha interrotto il suo percorso nella scuola e per questo motivo si è ripresentato quest’anno.

Dopo l’esibizioni di entrambi i ballerini la parola passa al giudice della gara, il ballerino e coreografo Daniele Baldi. “Sei un bel ballerino con un ottima tecnica… mi piace molto le diverse strade che fai, ottima tecnica e hai un buon orecchio” lo ha elogiato il coreografo salvo poi fargli notare cosa non funziona: “Però in alcune situazioni fai troppe espressioni devi cercare di controllarle” Subito dopo Baldi ha commentato l’esibizione dello sfidante Jacopo dicendo che ha un’ottima tecnica e un buon senso della musica ma deve essere più ‘spinto’ deve cercare di trasmettere più energia. Alla fine il suo verdetto è questo: è Alessio ad aver vinto la sfida e dunque può restare nella scuola.



Dopo Alessio è tempo di Paola che sfida Sara ad Amici 25. Questa volta a giudicare le due esibizioni e dare il responso è il coreografo e ballerino Kristian Cellini. “Brave tutt e due, bella energia quindi complimenti ma a volte avete entrambe troppa fretta e vi mangiate i movimenti”. ha ammesso Cellini salvo poi aggiungere che Sara ha un movimento bellissimo ma che ‘Paola sei più consapevole di quello che fai quindi secondo me meriti ancora di stare nella scuola’. Anche Paola vince la sfida e resta nella suola di Amici 25 ma sul web non sono mancati commenti polemici, secondo molti la ballerina è tra gli allievi più scarsi e non merita di stare nella scuola. Nella puntata di ieri, invece, a disputare la sfida per restare ad Amici sono stati Plasma e Flavia.