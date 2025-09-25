Alessio Di Ponzio è ufficialmente uno dei concorrenti di Amici 25, ma scoppia già la polemica: sarebbe stata tagliata la sua esibizione in studio

Oggi 25 settembre 2025 si è tenuta la prima registrazione di Amici 25, e mentre arrivano le anticipazioni sulla nuova classe (qui tutti i nomi dei nuovi allievi), sul web sta già montando la prima polemica. Le anticipazioni hanno confermato il ritorno in studio di Alessio Di Ponzio, l’allievo di Amici 24 che ha dovuto abbandonare la scuola a un passo dal serale per infortunio. Ad Alessio era stato promesso il banco nella prossima edizione e così è stato. Durante la prima puntata, che vedremo in onda domenica 28 settembre, Alessio è tornato in studio e gli è stato affidato uno dei banchi di Amici 25.

Ciò che però sta oscurando la felicità dei fan che aspettavano questo ritorno è il fatto che Alessio, a differenza di tutti gli altri concorrenti in studio, non si sia esibito. È quanto infatti trapela dalla segnalazione di una utente presente alla registrazione di oggi.

Alessio Di Ponzio conquista il banco ad Amici 25 ma “non lo hanno fatto ballare”

“Sono appena uscita dalla registrazione e sono incazz*ta NERA – ha tuonato l’utente – perché hanno fatto uscire Alessio solo alla fine e non l’hanno fatto nemmeno ballare.” Il tweet continua con rabbia: “Non si meritava un trattamento così, onestamente.” Opinione che è stata poi condivisa da altre fan di Alessio, che hanno definito ‘ingiusto’ il trattamento riservato al ballerino. Stando alle anticipazioni, l’annuncio del ritorno di Alessio sarebbe arrivato quasi alla fine della registrazione: ci sarebbe dunque stato l’ingresso del suo banco, direttamente senza esibizione. Va d’altronde detto che il pubblico di Canale 5 ha già visto molte esibizioni di Alessio, a differenza degli altri allievi di Amici 25, tutti volti nuovi del programma. Questo potrebbe aver portato alla decisione di tagliare la sua esibizione e partire direttamente col suo ingresso.

