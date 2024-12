Alessio Distefano è in finale a The Voice Kids 2024 il talent musicale di successo condotto da Antonella Clerici che vede protagonisti bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni. Cresce l’attesa la puntata finale di venerdì 20 dicembre 2024 durante la quale scopriremo il nome del vincitore di The Voice Kids 2024. Tra i finalisti c’è anche il talentuoso 12enne di Sesto San Giovanni che sin dalla sua prima esibizione durante le Blind Auditions ha saputo conquistare pubblico e giurati con la sua grinta ed energia. Alessio ha una grandissima passione per il rock e metal e, nonostante la giovanissima età, suona già la chitarra elettrica da cui non si separa mai!

Sul palcoscenico di The Voice Kids Italia è arrivato imbracciando la sua chitarra elettrica travolgendo tutti con una performance esplosiva sulle note di “Sweet Child o’ Mine” dei Guns N’ Roses. Una prova che ha strabiliato tutti, mandando in visibilio la giuria, ma anche il pubblico in studio e da casa.

Alessio Distefano sarà il vincitore di The Voice Kids 2024?

Il talento di Alessio Distefano a The Voice Kids 2024 non è passato inosservato, visto che subito dopo la performance tutti e quatto i giudici, Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio e Arisa, hanno fatto carte false pur di averlo nella propria squadra. Alla fine a spuntarla è stata Arisa che, complice il consiglio di Rita Pavone, ha giocato la carta bloccando gli altri coach e assicurandosi così la presenza di Alessio nella sua squadra. Un vero e proprio colpaccio per la voce de La Notte che ora è pronta a giocarsi la finale di The Voice Kids con uno dei giovani talenti più forti di questa edizione.

I presupposti per la vittoria di Alessio ci sono davvero tutti e anche sui social il nome del 12enne di Sesto San Giovanni è tra i più quotati. Vittoria o meno, Alessio sogna di fare musica e sicuramente ce la fare, visto che nonostante la giovane età suona già in una band!