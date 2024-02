Alessio e Claudia lasciano Uomini e Donne/ Lite con Tina Cipollari. Poi il dolce epilogo

Alessio e Claudia: dalla lettera alla discussione

Momento speciale per Alessio Pili Stella e Claudia Lenti nella puntata di Uomini e Donne del 1° febbraio. Alessio e Claudia si sono frequentati all’inizio della stagione per poi chiudere definitivamente per scelta di Alessio che, pur provando un forte sentimento nei confronti di Claudia, ha deciso di agire razionalmente convinto di non poter stare con lei. Nel corso della puntata del 1° febbraio, però, arriva il colpo di scena. Maria De Filippi chiama al centro dello studio Claudia per poi mandare in onda prima un filmato che riassume quella che è stata finora la loro storia e poi una vera e propria dichiarazione d’amore di Alessio nei confronti della dama.

“Sono successe tante cose in questi mesi. Non ha più importanza chi ha torto o ragione. Quello che è importante è che ogni volta che ti vedo non ho la serenità di andare avanti e come mi ha consigliato una donna saggia qualche giorno fa di dichiararmi, sono qui e mi sto esponendo. Ti chiedo di ricominciare da zero, lasciare il programma con me e provare a viverci fuori”, dice Alessio poi in studio.

Claudia, lite con Tina Cipollari: poi il felice epilogo

La risposta di Claudia, però, non è quella che tutti si aspettavano: “Io sono senza parole perché ho aspettato questo gesto da mesi ma lui ogni volta che mi vede vicino a qualcuno impazzisce. Non vorrei essere un giocattolino”. Parole che scatenano la durissima reazione di Tina Cipollari.

“Che risposta brutta che hai dato, solo tu potevi darlo. Un momento così bello l’hai rovinato con questa risposta, lasciati andare ridicola. In un momento in cui lui si è lasciato andare e ha detto delle cose importanti e si è preso anche le colpe, tu hai dato questa risposta. Scendi dal piedistallo, abbandonati”, sbotta Tina. “Non voglio polemizzare, la risposta me la devi dare di cuore”, interviene Alessio. “Io ho paura”, dice ancora Claudia che poi chiede di poter ballare con Alessio. Al termine del ballo arriva così l’epilogo felice.

