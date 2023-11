Alessio e Claudia, lite a Uomini e Donne/ Colpa di un messaggio di Barbara De Santi

Alessio e Claudia, lite a Uomini e Donne

Dopo il momento passionale avvenuto nelle scorse puntate di Uomini e Donne, Alessio e Claudia tornano al centro dello studio del dating show di canale 5 nel corso della puntata dell’8 novembre. Claudia ammette di essere molto interessata ad Alessio, ma di non tollerare alcuni suoi atteggiamenti. Claudia, in particolare, ammette di non fidarsi totalmente. “Non ho visto un comportamento lineare da parte tua. Prima mi dici una cosa e poi fai un’altra. Lui mi dice di non credere nell’amicizia tra uomo e donna e poi mi dice che ha tante amiche”, spiega Claudia.

“Se io rispondessi ad un cavaliere del parterre, io non lo vedrei più”, dice ancora la dama che ribadisce di non condividere alcuni suoi lati caratteriali. “Siamo abbracciati e lui mi chiede ‘secondo te ho lasciato il numero a qualcuno?’“, svela la dama

Alessio e Claudia: scena di gelosia per Barbara De Santi?

Claudia, al centro dello studio di Uomini e Donne, svela di essere infastidita dal rapporto che Alessio ha con Barbara De Santi. “E’ tua abitudine importunare le persone impegnate? Mandare messaggi alle persone impegnate?”, chiede Claudia mentre Barbara resta in silenzio lasciando la parola ad Alessio.

“Ti ho già spiegato questa faccenda. Io e lei stiamo litigando da due ore e mezzo. Mentre parlo con lei, stavo lavorando e vedo su whatsapp un messaggio di Barbara. Lo apro ed era un video simpatico su quello che era successo tra me e lei. Barbara mi dice ‘non potevo non condividerlo’ e io le ho risposto di averlo già visto. Ho sbagliato forse a rispondere a Barbara in quel momento, ma lei me l’ha mandato non perché vuole importunarmi, ma perché c’è un rapporto amicale tra me e lei”, spiega il cavaliere. “Lui non me l’ha detto e, mentre ero con lui al telefono, ricevo un messaggio da una persona che mi dice che Barbara aveva condiviso un video su di noi e lui in quel momento mi ha detto del messaggio. Me l’ha detto solo quando gliel’ho chiesto io”, conclude Claudia che ribadisce di non gradire l’amicizia tra Alessio e Barbara.

