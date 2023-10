Alessio e Claudia, lite a Uomini e Donne/ Lei esce con Marco e non lo bacia, lui…

Alessio e Claudia: dopo la rottura, scoppia la lite

Caos nello studio di Uomini e Donne durante la puntata del 16 ottobre. Dopo il momento dedicato a Gemma Galgani, in lacrime per la scelta di Maurizio di chiudere la frequentazione, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Claudia e Marco. Entrambi nuovi protagonisti della trasmissione, si sono fatti immediatamente notare. Sia Marco che Claudia escono con altre persone oltre a portare avanti la loro frequentazione. I due, infatti, sono al quarto appuntamento, ma nell’ultimo non è arrivato il bacio. Una scelta, quella di Claudia, che Marco ha compreso.

Claudia, tuttavia, ha sottolineato di non averlo affatto rifiutato e queste parole hanno scatenato la reazione di Alessio che, nella scorsa puntata, ha deciso di chiudere dopo la scelta di Claudia di non baciarlo. Alessio ha così accusato Claudia di essere una manipolatrice e Claudia ha reagito sottolineando di non aver gradito affatto il suo atteggiamento sia nei propri confronti che in quelli di Barbara De Santi.

Barbara De Santi e Claudia contro Alessio a Uomini e Donne

Secondo Alessio, Claudia ha scelto di non baciare Marco avendo appena chiuso con lui proprio per un bacio mancato. Claudia nega e tra i due parte un botta e risposta che coinvolge anche Barbara De Santi che svela di aver ricevuto dichiarazioni importanti da Alessio che le avrebbe detto di sentirsi capito solo da lei. Claudia non nasconde lo stupore e svela di aver ricevuto le stesse dichiarazioni.

Barbara, inoltre, ribadisce che il suo problema con Alessio è la differenza d’età. “Abbiamo 9 anni di differenza, ma io sono in menopausa e non posso avere figli. Anche lui, però, ha pensato tardi di avere una famiglia perché di anni ne ha 54”, sbotta la De Santi.

