Alessio e Claudia, Uomini e Donne/ Arriva l’ex fidanzato di lei: la reazione del cavaliere

Alessio e Claudia, arriva l’ex fidanzato della dama

Ancora incomprensioni tra Alessio e Claudia, protagonisti della puntata di Uomini e Donne del 15 novembre. Il cavaliere e la dama si sono concessi l’esclusiva, ma la gelosia è sempre molto presente. Ad aumentare la tensione è stato un annuncio di Maria De Filippi. “È successa una cosa, la dico così ne usciamo subito. Il tuo ex fidanzato ha chiesto di partecipare al programma. La richiesta risale al 24 ottobre e viene domani a fare il colloquio. Il problema è che Alessio ha delle perplessità su questa persona. Questo perché avete incontrato il tuo ex fidanzato e poi Alessio ti ha vista agitata. Al di là della coincidenza, la redazione ne parla perché Alessio in quella circostanza si è sentito a disagio”, le parole della conduttrice.

Cristian Forti, Uomini e Donne/ Esterne e bacio con Virginia e Valeria

Secondo Alessia, Claudia è molto gelosa e non comprende l’atteggiamento di disagio visto in lei alla presenza del suo ex fidanzato. “Sei gelosa e ossessiva, non ti fidi di me”, ha dichiarato Alessio.

La reazione di Alessio all’arrivo dell’ex fidanzato di Claudia

Alessio non nasconde di essere molto infastidito dall’atteggiamento di Claudia. “Dopo tutte queste cose, vado a Lecce e succede questa cosa del suo ex. Ti sei innervosita perché stava arrivando lui. A casa mi vieni a dire ‘per favore ti sarei grata se non ne parlassi in studio’. Perdonami ma mi pongo delle domande. Questo è un film che ho già visto. Io non sapevo che tra voi fosse finita a luglio, tre mesi fa. Il problema è che non ho la libertà di affrontare determinate cose. Ma mi prendi per il c**o? Come non viene per te qui nel programma?”, ha aggiunto Alessio.

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 15 novembre: prime esterne per Ida Platano

Alessio ha così spiegato di non aver problemi ad accogliere l’ex fidanzato di Claudia in studio mentre quest’ultima appare visibilmente a disagio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA