ALESSIO E CLAUDIA, UOMINI E DONNE/ Lei chiude con l’ex fidanzato Marco: “Ti ho amato tanto, ma…”

Claudia e la rivelazione sull’ex fidanzato Marco

Claudia, di fronte alla richiesta di Marco, il suo ex fidanzato che ha chiamato la redazione di Uomini e Donne per capire i propri sentimenti nei suoi confronti, alza il muro e liquida totalmente Marco. “Ti ho amato tanto e lo sai, ma mi hai fatto soffrire tanto”, spiega la dama del trono over che poi spiega come vederlo nello studio di Uomini e Donne non la farebbe stare tranquilla. “Quando lei dice che le darebbe fastidio vederlo qui significa che non le è indifferente, ma vedi il lato positivo. Se le è indifferente, significa che ha provato dei sentimenti veri e non finge”, spiega la conduttrice.

Marco, così, decide di andare via. “Io avrei preferito che fosse rimasto in chiuso perché avrei potuto capire se sei andata davvero avanti e sei pronta per una nuova storia”, spiega Alessio. “Questa è una scusa per chiudere“, replica Claudia mentre Alessio appare piuttosto infastidito. “Lui mi ha regalato l’anello e mi ha chiesto di sposarlo, ma io ho rifiutato perché avevo dei dubbi“, svela poi Claudia. “Avrebbe dovuto ridarglielo”, conclude con amarezza Alessio (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Resa dei conti tra Alessio e Claudia

Alessio e Claudia non riescono a trovare pace nello studio di Uomini e Donne. Dopo essersi concessi l’esclusiva, il cavaliere e la dama del trono over pensavano di potersi conoscere tranquillamente e, invece, la gelosia continua a creare problemi tra loro. Prima quella di Claudia per Barbara De Santi ed ora quella di Alessio per l’ex fidanzato di lei che ha deciso di chiamare la redazione del programma di Maria De Filippi per presentarsi in studio come ha svelato nelle scorse puntate la stessa conduttrice.

“È successa una cosa, la dico così ne usciamo subito. Il tuo ex fidanzato ha chiesto di partecipare al programma. La richiesta risale al 24 ottobre e viene domani a fare il colloquio. Il problema è che Alessio ha delle perplessità su questa persona. Questo perché avete incontrato il tuo ex fidanzato e poi Alessio ti ha vista agitata. Al di là della coincidenza, la redazione ne parla perché Alessio in quella circostanza si è sentito a disagio”, le parole di Maria De Filippi che hanno scatenato il nervosismo di Alessio.

Tra Alessio e Claudia spunta l’ex fidanzato di lei

Il giorno dell’arrivo dell’ex fidanzato di Claudia nello studio di Uomini e Donne è finalmente arrivato. Nel corso della puntata del dating show di canale 5 del 17 novembre, Alessio e Claudia, seduti l’uno di fronte all’altra, si confrontano proprio con l’ex fidanzato di lei che avrebbe deciso di provare a riconquistarla come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni.

Un confronto che scatena la reazione non solo di Gianni Sperti e Tina Cipollari, ma anche degli altri protagonisti del parterre, in primis di Barbara De Santi che punta il dito contro la dama, rea di non aver fermato l’ex fidanzato.

