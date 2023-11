Alessio e Claudia, Uomini e Donne/ La rivelazione di Maria De Filippi spiazza la coppia

Alessio e Claudia, confronto a Uomini e Donne

La gelosia è sempre al centro delle discussioni tra Alessio e Claudia. Il cavaliere e la dama del trono over, dopo aver conosciuto altre persone durante la prima parte della stagione, hanno deciso di concedersi l’esclusiva, ma la gelosia non risparmia nessuno dei due. Negli scorsi giorni, infatti, è stata Claudia ad infuriarsi a causa di un messaggio che Barbara De Santi ha inviato ad Alessio e a cui il cavaliere ha risposto nel bel mezzo di una discussione con lei.

Nonostante Alessio abbia chiarito di non provare alcun interesse sentimentale per Barbara con cui, tuttavia, dopo la fine della conoscenza, ha instaurato un rapporto amichevole, Claudia non nasconde il proprio fastidio al punto da aver chiesto al cavaliere di ridimensionarsi. Molto attratti l’uno dall’altra, i due, nonostante la gelosia, hanno scelto di portare avanti la frequentazione, ma nel corso della nuova puntata, ci sarà l’ennesimo colpo di scena.

L’ex fidanzato di Claudia a Uomini e Donne?

Come svelano le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, nel corso del confronto tra Alessio e Claudia, Maria De Filippi si lascerà andare ad una rivelazione. La conduttrice, infatti, racconterà che l’ex fidanzato di Claudia ha chiamato la redazione per fare una richiesta precisa: partecipare al programma come cavaliere sperando di poter trovare l’amore.

Una rivelazione che spiazzerà Claudia, ma quale sarà la reazione di Alessio? Cosa accadrà tra i due se l’ex fidanzato di Claudia dovesse presentarsi in trasmissione? Non ci resta che aspettare le prossime puntate per scoprirlo.

