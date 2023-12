ALESSIO E CLAUDIA, UOMINI E DONNE/ Un regalo di lei scatena la reazione di lui: “Sei una persona falsa”

Alessio e Claudia, nessun ritorno di fiamma

Claudia decide di provare un riavvicinamento con Alessio facendogli recapitare una cornice con la loro foto, ma il gesto non convince il cavaliere che non reagisce benissimo al regalo. “Cosa significa questo gesto? Per me sei una persona falsa e bugiarda perché hai provato a farmi passare per quello che non sono”, spiega Alessio. Parole dure che colpiscono Claudia che, a sua volta, è convinta che il falso nei suoi confronti sia stato lui.

“Tu hai provato a farmi passare per quella che non sono sin da quando hai parlato delle foto in costume che ti ho inviato”, replica Claudia. “Se volevi parlarmi, perché non mi hai inviato un messaggio?”, chiede la dama. “Perché non volevi vedermi“, risponde stizzita lei. Dopo il lungo botta e risposta, Gianni Sperti sbotta: “Alessio sei pesante, fai caso a tutto”, dice l’opinionista mentre Maria De Filippi, di fronte alla ferma volontà di Alessio di chiudere, mette un punto alla discussione (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Alessio e Claudia: tutto finito a Uomini e Donne?

La storia tra Alessio e Claudia sembrava destinata ad avere un futuro lontano dalla trasmissione di Maria De Filippi, ma a Uomini e Donne i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo e così il cavaliere del trono over, dopo un confronto in studio con Claudia e l’ex di quest’ultima, in seguito ad una pesante discussione, ha deciso di mettere un punto definitivo alla frequentazione. In studio, Alessio racconta di non fidarsi di Claudia e di non sentirsi sicuro con lei. Dall’altra parte, Claudia è convinta che Alessio non sia più interessato a lei e che abbia colto al volo il confronto con il suo ex per poter prendere le distanze.

Sotto lo sguardo di Maria De Filippi, Gianni Sperti e Tina Cipollari, nelle scorse puntate, Alessio e Claudia sono stati i protagonisti di accese discussioni. Nonostante la chiusura definitiva di Alessio, però, Claudia non sembra disposta ad arrendersi.

Claudia e la richiesta ad Alessio

Nella puntata di Uomini e Donne del 4 dicembre, Claudia decide di non avere rimpianti e provarle tutte con Alessio. Con il consenso di Maria De Filippi, si accomoda nuovamente al centro dello studio per poter avere un altro confronto con Alessio il quale si accomoda di fronte alla dama per ascoltare le sue parole.

Claudia, così, sembrerebbe essere disposta a ricominciare la frequentazione con Alessio, ma quale sarà la reazione e, soprattutto, la risposta del cavaliere del trono over?











