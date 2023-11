Alessio e Claudia, Uomini e Donne/ Lui chiude la storia: “Non ho preso questa decisione…”

Alessio e Claudia, duro confronto a Uomini e Donne

Duro confronto a Uomini e Donne tra Alessio e Claudia che sono giunti a mettere un punto alla loro frequentazione. Dopo un riassunto delle precedenti puntate e del confronto a tra con l’ex fidanzato della dama, Alessio e Claudia si lasciano andare ad un durissimo botta e risposta. Il racconto, così, comincia da Claudia: “Usciamo insieme la sera e andiamo a cena promettendoci di trascorrere una serata tranquilla e io ho detto che, per rispetto nostro e della redazione dovremmo prendere una decisione. Lui mi chiede se io fossi disposta ad uscire davvero con lui io rispondo sì mentre lui dice di non volerlo fare“, spiega Claudia.

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 27 novembre: confronto tra Alessandro Vicinanza e Roberta?

“Uno dei motivi per cui io non andrò avanti con te è proprio per questo atteggiamento perché inventi le cose”, replica Alessio. Claudia, poi, racconta di una litigata dovuta anche alla presenza dell’ex in studio. “Io, per rabbia, gli ho detto che avrei chiuso e l’avrei fatto cacciare dal programma. Lui si alza, va a pagare e non mi rivolge più parola. Arriviamo in hotel, mi caccia dalla macchina e se ne va. Lo richiamo per poterci parlare. Torna indietro, mi accompagna in camera. Abbiamo parlato per un’ora, poi ci siamo abbracciati e baciati”, dice ancora Claudia.

Marco Antonio ed Emanuela, Uomini e Donne/ Triangolo con Roberta Di Padua? "Mi sono pentita..."

La replica di Alessio a Claudia

Dopo aver ascoltato le parole di Claudia, Alessio replica duramente: “Non è andata proprio così. Lei, durante la cena, mi ha chiesto se io avessi intenzione di restare fino a maggio a Uomini e Donne perché ti attacchi a tutto. Poi mi dice che avrebbe chiuso lei perché mi accusa che io l’attacco in malo modo. Lui, poi, mi dice che mi avrebbe fatto cacciare dal programma e lei sarebbe rimasta. E’ vero che non ho più parlato e quando siamo arrivati in hotel le ho chiesto di scendere dalla macchina. Dopo 30 secondi, mi richiama. Io torno indietro, la accompagno in camera e me ne vado e lei mi ha detto che avrebbe fatto una scenata se fossi andato via. Tu mi fai passare per la persona che non sono. Se tu travisi le cose e racconti balle, io mi arrabbio. Tu mi fai passare per una persona pessima”, sbotta Alessio.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 27 novembre: Alessio e Claudia chiudono la storia

“Come sei stato senza sentirlo?”, chiede Maria De Filippi. “Mi dispiace dirlo, ma sono stato meglio”, risponde Alessio. “In questi giorni sono stato tranquillo e non ho fatto nulla di eccezionale”, aggiunge ancora il cavaliere. “Secondo me, la verità è una: la volontà di uscire insieme non c’era da entrambe le parti”, commenta Tina Cipollari. “Lui ha preparato il terreno per chiudere. Lo sentivo che non era una persona sincera”, conclude con amarezza Claudia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA