ALESSIO E CLAUDIA, UOMINI E DONNE/ Lei chiude: “Basta, non ho più piacere a parlare con te”

Claudia chiude con Alessio

Alessio e Claudia chiudono definitivamente. Al centro dello studio di Uomini e Donne, la dama racconta di aver visto e sentito più volte Alessio con cui pensava ci fosse un riavvicinamento. “Non ci siamo baciati, ma siamo stati molto vicini“, racconta Claudia che poi svela di essersi infastidita nel momento in cui ha scoperto della conoscenza di Alessio con un’altra donna. “Se me l’avesse detto avrei chiuso subito perché a questo punto del nostro rapporto è impensabile conoscere altre persone”, dice ancora la dama.

Alessio, da parte sua, sottolinea che anche Claudia ha fatto la stessa cosa con Vincenzo che, a sua volta, rimprovera alla dama la poco chiarezza. “Io sono stanco di sentirvi, è sempre la solita storia”, sbotta Gianni Sperti. Tra Claudia e Alessio, così, va avanti il botta e risposta fino alla decisione della dama: “Basta, non ho più piacere nel parlare con te” (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Alessio e Claudia, confronto di chiarimento

Nuovo confronto tra Alessio e Claudia che, dopo aver animato le scorse puntate di Uomini e Donne, tornano al centro dello studio nel corso della puntata del dating show di canale 5 in onda oggi, mercoledì 20 dicembre. Nelle scorse puntate, dopo aver chiuso il loro rapporto, Alessio e Claudia erano tornati a discutere in studio avendo ancora tante cose da chiarire. Claudia, in particolare, non aveva nascosto la propria delusione per la scelta di Alessio di chiudere la relazione al punto da chiedergli un ulteriore confronto. Da lì la scelta di Alessio di accettare la proposta di Claudia.

Pur essendo convinto di non voler tornare sui propri passi e di voler andare avanti con la propria vita conoscendo altre persone, Alessio è uscito nuovamente con Claudia. Tra i due, però, pare non sia andata nel migliore dei modi.

Alessio e Claudia chiudono definitivamente

Nessun ritorno di fiamma tra Alessio e Claudia. La gelosia e la poca chiarezza avrebbero spinto Alessio a mettere un punto definitivo alla frequentazione con Claudia di cui ribadisce di non fidarsi. Nonostante il forte sentimento, Alessio non riesce a vedere un futuro con Claudia che, al centro dello studio, si ritrova anche a discutere con Vincenzo, il cavaliere del parterre che ha cominciato a conoscere dopo la fine del rapporto con Alessio.

Tra quest’ultimo e Claudia, dunque, non c’è alcun ritorno di fiamma. I due mettono così un punto definitivo alla storia pronti a voltare pagina e a conoscere altre persone.











