Alessio Pili Stella è uscito in esterna con la sua nuova corteggiatrice, Gaia, dopo il loro incontro nell’ultima puntata di Uomini e Donne. Nonostante la differenza d’età – lui ha 45 anni, lei 33 – il cavaliere ha ammesso di essersi trovato molto bene in sua compagnia e di voler, per questo, proseguire con la conoscenza.

“Siamo usciti, la serata è andata molto bene, – ha esordito Alessio in studio – siamo andati a mangiare in un bellissimo posto. Sono scattati dei baci, abbiamo cercato anche un posto in cui andare a ballare ma era tutto chiuso, così l’ho accompagnata in albergo e ci siamo dati un bacio della buona notte in camera.” Così ha aggiunto: “Vorrei continuare a sentire e vederla, per continuare a vedere se ci sono affinità.”

Gianni Sperti critica Alessio: “Inizi sempre bene le frequentazioni, però poi…”

Gaia, dal suo canto, si è detta altrettanto felice di questa conoscenza: “Io sono stata benissimo e sono interessata a lui.”, ha ammesso. Ma a metterla in guardia sono stati prima Gianni Sperti, poi Francesca, ex frequentazione di Alessio. “Iniziano sempre bene le conoscenze per Alessio, poi dopo…”, è stata la frecciatina di Sperti. “Tu dai sempre credito a terze parti. De molto intelligente ma ti fai fuorviare da voci fuori campo…”, ha replicato allora Alessio. Sentendosi chiamata in ballo, Francesca è allora intervenuta: “Inizia sempre così lui, poi… si pone in un modo per poi rivelarsi in un altro.” “Io sono sempre così, non ho mai omesso nulla o agito nella menzogna!”, ha però tenuto a chiarire Alessio, prima di tornare alla sua postazione nel parterre di Uomini e Donne.