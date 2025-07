Alessio e Sonia di Temptation Island 2025 si sono lasciati definitivamente? Una dedica di lui scatena i rumors sull'epilogo.

Dopo la prima puntata di Temptation Island 2025, c’è grande curiosità intorno ad Alessio e Sonia, la coppia di avvocati che sta insieme da otto anni e che, nel corso del primo appuntamento del programma condotto da Filippo Bisciglia è stata una protagonista indiscussa.

Poche ore dopo l’ingresso nel villaggio, infatti, Alessio ha ferito fortemente la fidanzata ammettendo di averle chiesto di sposarlo solo per gratitudine e aggiungendo di non sapere se l’abbia mai amara realmente. Parole dure che hanno spinto Sonia a chiedere il falò di confronto immediato al quale, tuttavia, Alessio non si è presentato.

Di fronte a tale scelta, Sonia ha deciso di mettere un punto e di non tornare sui propri passi ottenendo, però, dalla produzione, dopo una richiesta delle altre fidanzate, di poter restare nel villaggio pur considerando conclusa la sua storia.

Nel corso della seconda puntata, tuttavia, potrebbe esserci un colpo di scena riguardante la coppia, ma a poche ore dalla puntata, spunta una dedica di Alessio che sta scatenando ulteriormente la curiosità dei fan del programma.

Alessio e Sonia: colpo di scena a Temptation Island 2025?

Sono tanti gli indizi che lasciano pensare ad un colpo di scena tra Alessio e Sonia, ma nelle scorse ore, a catturare l’attenzione dei fan di Temptation Island 2025 sono state le parole di lui. Da un post pubblicato da Alessio su Tik Tok, sembra che la storia con Sonia si sia definitivamente chiusa anche se, dalle sue parole, sembrerebbe che ci sia ancora speranza.

Alessio, infatti, sembra si sia pentito di quanto accaduto nel villaggio in Calabria e pare che stia facendo di tutto per convincere Sonia a dargli una seconda possibilità. “Spero un giorno tu potrai perdonarmi per le mie cafonate, perché l’amore vince sempre”, sono le parole scelte da Alessio per fare quella che sembra una vera e propria dedica a Sonia.

