Alessio e Sonia M si sono lasciati? Dopo Temptation Island lui avvistato su Tinder in vacanza: messaggi compromettenti a una ragazza.

Alessio e Sonia M si sono lasciati dopo Temptation Island 2025? Le notizie per chi sperava in una ripresa del loro rapporto, non sono buone. Nelle ultime ore è arrivata una segnalazione scioccante sul profilo di Deianira Marzano: una fan ha scritto all’esperta di gossip dicendo di aver trovato Alessio su Tinder e che lui l’ha invitata a casa sua.

Ecco cosa riporta la segnalazione: “Ma quindi Alessio e Sonia M Stanno insieme? Perché lui è stato in stato vacanza in Abruzzo la settimana scorsa, mi è comparso su su Tinder, mi ha chiesto di vederci dicendomi che aveva casa libera“. Che sia vero o meno, questo è ancora tutto da verificare. Infatti, bisogna prendere queste parole con le pinze finchè qualcuno non conferma le indiscrezioni che stanno girando sul web. La ragazza che ha scritto a Deianira Marzano spiega che Alessio è andato in vacanza in Abruzzo, ma a questo punto non si sa se fosse solo o con Sonia M.

Alessio e Sonia M, cos’è successo dopo l’ultima puntata di Temptation Island?

Il lupo perde il pelo ma non il vizio? Alessio e Sonia M sono usciti da Temptation Island insieme al terzo falò, e si sono ripresentati un mese dopo di fronte a Filippo Bisciglia mano nella mano dicendo addirittura di volersi sposare. Ma dopo la segnalazione a Deianira Marzano i fan si stanno chiedendo se fosse tutto vero o solo una montatura di Alessio per fare bella figura dopo il reality.

Durante il programma il fidanzato di Sonia M aveva spiegato di volersi allontanare dalla compagna avvocato per prendere un po’ di respiro, e al falò di confronto l’ha rifiutata per mettersi alla prova e restare single per un po’ di tempo. Alessio aveva rifiutato il primo falò organizzato da Sonia M, la quale ha poi accettato l’invito delle fidanzate di restare con loro nonostante la difficoltà del momento, a fare da supporto alle donne più giovani di lei.