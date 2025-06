Sonia e Alessio, chi sono i primi concorrenti di Temptation Island 2025: una coppia a rischio

Alessio e Sonia sono la prima coppia ufficiale di Temptation Island 2025. Entrambi avvocati, con nove anni di differenza – lui ha trentanove anni e lei quarantotto – stanno vivendo un momento molto difficile all’interno della loro relazione. E’ stato il fidanzato a spingere per partecipare a Temptation Island 2025, convinto che l’esperienza nel programma di Mediaset potesse aiutare la coppia a ritrovarsi e a capire quali passi fare per ritrovarsi e riaccendersi.

“Io mi vivo le nostre giornate con un mix di emozioni pressoché negative che mi fanno soffrire”, spiega Alessio nella clip che anticipa l’inizio del celebre reality sentimentale. Parole che hanno subito destato interesse nel mondo del gossip, come sottolinea l’esperta Deianira Marzano che guarda con sospetto al ragazzo. “Mi hanno scritto di lui diverse ragazze, cominciamo bene…”, il commento eloquente di Deianira sui propri canali social.

Sonia e Alessio, la crisi profonda e la carta Temptation Island per risolverla: l’indiscrezione bomba su di lui…

Sonia, dal canto suo, riconosce il momento difficile della sua relazione con Alessio e anche se non è stata lei a scrivere al programma, crede che sia la scelta giusta. D’altronde negli ultimi anni si è concretizzato un allontanamento che ha fatto soffrire entrambi e che ora rischia di compromettere il rapporto. Sonia è certa dei suoi sentimenti, ma è conscia che le cose non possono restare come sono allo stato attuale.

“Io ritengo di amarlo e di averglielo dimostrato negli anni. Io in passato ho sofferto molto, penso di essere stata usata e adesso non voglio più sbagliare”, ha spiegato Sonia. Certo, le indiscrezioni che circolano sul compagno non aiutano di certo ad alleggerire la mente.