Alessio e Sonia avrebbero in progetto di sposarsi a breve: arriva la segnalazione bomba sulla coppia di Temptation Island 2025

Hanno monopolizzato l’attenzione del pubblico durante Temptation Island 2025 e continuano a farlo anche settimane dopo la fine del programma. Stiamo parlando di Alessio Loparco e Sonia Mattalia, la cui storia d’amore ha conquistato il pubblico, che ancora oggi si chiede cosa stia accadendo tra loro. E, a quanto pare, gli aggiornamenti sulla coppia sono eclatanti, visto che i due starebbero per sposarsi.

Temptation Island torna a settembre? "In arrivo uno speciale"/ Il piano della Mediaset

Ma andiamo per gradi. Negli ultimi giorni, la coppia è finita in più occasioni nel mirino del web. In primis, per la notizia della loro presunta cancellazione dall’Ordine degli Avvocati, scelta che nascerebbe dal desiderio di entrambi di fare carriera nel mondo dello spettacolo. Proprio questa notizia avrebbe scatenato la preoccupazione dei genitori di Alessio che, attraverso le pagine del settimanale Oggi, hanno lanciato un appello al figlio che, a quanto pare, non vedrebbero da molti mesi. Ora, però, sulla coppia arriva un vero e proprio scoop: i due starebbero per diventare marito e moglie.

Genitori di Alessio Loparco di Temptation Island preoccupati: "Sparito da 7 mesi"/ L'allarmante appello

Alessio e Sonia pronti a diventare marito e moglie dopo Temptation Island 2025: la segnalazione che cambia tutto

A lanciare l’indiscrezione bomba è Deianira Marzano attraverso la segnalazione di un utente del web. “Te la do io una notiziona su di loro”, ha scritto l’utente all’esperta di gossip, riferendosi alla coppia uscita da Temptation Island 2025. “Lui sta prendendo la Cresima perché si devono sposare!”, ha quindi aggiunto la fonte, dando una notizia che, se fosse confermata, rivelerebbe effettivamente la volontà di Alessio e Sonia di diventare marito e moglie. Una svolta importante per la coppia, sulla quale in pochi avrebbero puntato all’inizio del reality, visi gli alti e bassi vissuti, e che oggi invece sembra più innamorata che mai. Non resta che attendere il loro lieto annuncio.