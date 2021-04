Alessio e Stefania, figlio morto e moglie Franco Gatti/ “Ha fatto una caz*ata..”

La morte di Alessio Gatti, figlio di Franco de I Ricchi e Poveri

Ha fatto una caz*ata e alla fine l’ha pagata. Con queste parole Franco Gatti de I Ricchi e poveri ha parlato della morte del figlio Alessio ormai anni fa. Alessio è il figlio morto di Franco Gatti dei Ricchi e Poveri e della moglie Stefania. Il dramma della coppia e la perdita del figlio appena ventitrenne (avvenuta nel 2013) li ha messi a dura prova ma per fortuna il loro matrimonio ha retto e adesso attendono il momento in cui si incontreranno di nuovo, come lo stesso iglio gli avrebbe detto in un messaggio. Nei momenti successi alla morte del figlio si è parlato della sua possibile dipendenza dalla droga e dall’alcol e così proprio lui decise di chiarire le cose parlando di dolori e problemi all’intestino ma, sicuramente, spazzando via la possibilità che Alessio fosse un tossicodipendente. Il componente de I Ricchi e Poveri aveva poi ammesso che spesso il figlio beveva ma spiegando anche che l’ultima volta che si sono sentiti lui stesso gli aveva parlato di un’operazione finanziaria che era andata male (lui faceva il trader) e forse questo ha complicato tutto.

Qualche tempo dopo, ospite a Vieni da Me di Caterina Balivo, Franco Gatti è tornato sulla questione parlando di una ‘caz*ata’ fatta dal figlio e pagata cara commentando così il fatto che, in base all’autopsia e alla Procura di Genova, il giovane Alessio è morto per un cocktail di eroina e alcool. Secondo il padre quella è stata la prima volta per lui, forse per alleviare i pensieri e i problemi di un periodo un po’ stressante e complicato, e che quel gesto lo ha pagato caro. Franco Gatti ha avuto modo di condividere questo enorme fardello con la moglie Stefania Picasso, che poco ha a che fare con il mondo dello spettacolo se non perché spesso ospite in tv per interviste o al fianco del marito. Sarebbe proprio lei, però, il tramite tra il marito e il figlio visto che riceverebbe messaggi dall’aldilà proprio da parte di Alessio attraverso la scrittura automatica. Oggi lui sarà ospite a Domenica In, rivelerà altro sul figlio e la moglie Stefania?

