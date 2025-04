Alessio e Valentina: perché hanno litigato a Uomini e donne

Nessun ritorno di fiamma tra Alessio Pili Stella e Valentina Vitale che, dopo essersi scontrati nella scorsa puntata di Uomini e Donne, non si sono più risentiti. Nella puntata di Uomini e Donne del 28 aprile 2025, tuttavia, i due si sono confrontati nuovamente al centro dello studio, ma il confronto si è trasformato in una lite durante la quale è stata sfiorata la rissa. I toni, infatti, si sono alzati e sono volate parole forti tra la dama e il cavaliere del trono over. Tutto inizia da un filmato in cui Alessio si sfoga: “Lei intorno ha un ambiente giudicante…Il suo ex mi dice di stare lontano da lei…Due settimane che questo mi scrive…”, dice il cavaliere scatenando la pronta reazione di Valentina.

“Hai detto solo cavolate sul mio ex…Io con lui non mi sento da un mese e vive dall’altra parte del Mondo…Se ti ha contattato qualcuno con il privato non dipende da me…”, ha sbottato Valentina in studio.

Alessio contro Valentina: scontro a Uomini e donne

Maria De Filippi ha così svelato che, per tutta la settimana, Valentina si è lamentata con la redazione per l’atteggiamento di Alessio, sempre pronto ad intervenire su Luana commentando la storia di quest’ultima con Giovanni. Alessio, però, non ci sta e svela anche di aver avuto un’intimità con Valentina. “Io con te ho fatto l’amore, come l’ho fatto per un mese di seguito…E tu te ne esci con il sorrisino da sfinge e dando il numero ad altri…”, dice il cavaliere.

Una rivelazione che fa alzare i toni. Alessio ha rinfacciato a Valentina di aver lasciato subito il numero di telefono a Pierpaolo, ma la dama si è difesa spiegando di averlo fatto per provocare. “Ma che provocazione era? Nel momento in cui avevo bisogno di fiducia e rassicurazioni tu dai il numero ad altri?”, sbotta Alessio. “Non sei una persona seria e non cerchi cose serie…Se un bugiardo e codardo…Con me non volevi andare oltre…”, replica stizzita Valentina.