Alessio Falsone, chi è il concorrente del Grande Fratello 2023/ Ex calciatore e imprenditore, dove giocava

Chi è Alessio Falsone, il nuovo concorrente del Grande Fratello 2023

Alessio Falsone è il nuovo concorrente del Grande Fratello 2023, ma chi è davvero il nuovo inquilino della casa più spiata d’Italia? Alessio ha 31 anni, vive a Milano ed è un imprenditore nel campo della ristorazione. In passato, però, prima di tuffarsi nel mondo della ristorazione, è stato un calciatore. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, da giovane è stato attaccante di Serie C per il Milazzo; poi, a novembre 2022, ha preso le redini come nuovo tecnico del Città di Vigevano, guidando la squadra nel campionato di Promozione.

Paolo La Quosta, chi è il marito di Rosy Chin/ Amore a prima vista: "Ci siamo conosciuti a scuola"

Dopo l’addio al mondo del calcio ha deciso di tuffarsi nel mondo della ristorazione aprendo una catena di ristoranti di panini con cui ha ottenuto un grande successo. Nel 2019 si è anche laureato presso l’Università Iulm di Milano.

Alessio Falsone: dalla ristorazione al Grande Fratello 2023

Su Instagram, Alessio Falsone pubblica foto in cui si mostra soprattutto in compagnia degli amici e, attualmente, non si sa se sia single o fidanzato. Seguito da quasi 5mila followers, Alessio è pronto a conquistare non solo la fiducia dei concorrenti del Grande Fratello, ma soprattutto quella del pubblico. Entrare dopo quasi cinque mesi dall’inizio del reality non è affatto semplice, ma Falsone è pronto a sfoderare tutte le sue armi.

Fidanzata Alessio Falsone: chi è?/ Vita privata top secret ma spunta la storia passata con Carolina Stramare

Dotato di un grande fascino, Alessio farà breccia soprattutto sulle ragazze della casa del Grande Fratello 2023? Chi si lascerà affascinare dal nuovo inquilino? Sul web, in tanti puntano su Greta, Perla e Anita: saranno loro a subire il fascino del bell’Alessio?











© RIPRODUZIONE RISERVATA