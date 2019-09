Alessio Falsone, chi è?/ Il fidanzato di Carolina Stramare, Miss Italia 2019

Ripescata e vincitrice, questo è stato il destino di Carolina Stramare, neo Miss Italia 2019, ma quale sarà quello di Alessio Falsone? Lui è il fidanzato, o presunto, della bella mora che ieri ha portato a casa la coroncina e lo scettro come la più bella d’Italia, l’unico in cui appare sui social ben stretta al grido di “Il mio angelo caduto dal cielo”. Nessun bacio social per loro ma tante coccole e un’ultima vacanza insieme prima che la proclamazione di ieri le stravolgesse la vita. La realtà è che i fidanzati di solito non durano molto dopo la vittoria a Miss Italia, sarà lo stesso per il bel Alessio Falsone? Al momento lui stesso si è ritrovato ieri a Jesolo per accompagnare la fidanzata e nelle storie su Instagram ha mostrato l’interno dello studio, ha rivelato di essere costretto ad entrare un’ora e mezza prima della diretta ma, infine, ha abbracciato la sua bella Miss (la foto che trovate a corredo dell’articolo).

MA CHI E’ ALESSIO FALSONE?

Bello, sorriso rassicurante e ragazzo acqua e sapone, questo è quello che sappiamo di Alessio Falsone, fidanzato di Carolina Stramare. Sono pochissime le foto di coppie che i due condividono sui social e questo non ci lascia indagare oltre sul loro legame che, sicuramente va avanti già da qualche mese, visto che il primo risale proprio all’inizio dell’estate. Ad accomunare i due, a parte l’amore per il mare e la natura, è quello per i cavalli visto che la neo Miss pratica equitazione a livello agonistico e lui sembra fare lo stesso. Sicuramente la foto potrebbe arrivare presto in qualche rivista e sarà allora che conosceremo la natura del loro rapporto.

