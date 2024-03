Alessio Falsone, commenti esagerati su Perla Vatiero: “Un missile”/ Ira web, la mamma di Mirko: “Disgustata!”

Grande Fratello 2024, Alessio Falsone nella bufera: i commenti esagerati su Perla

Piomba una nuova polemica su Alessio Falsone nella Casa del Grande Fratello 2024, per alcuni commenti su Perla Vatiero che hanno scatenato l’ira del web. Nelle scorse ore i ragazzi della Casa hanno avuto modo di trascorrere un breve soggiorno in suite, con tanto di vasca idromassaggio. Ad un certo punto, sullo schermo allestito in suite sono andate in onda alcune immagini dalla Casa, che hanno inquadrato Perla.

Alessio a quel punto si rivolge a Federico Massaro, convinto che il coinquilino nutra segretamente un interesse per lei, ed esclama in riferimento al fisico della ragazza: “Guarda questo missile che hai a fianco“. Federico non ha negato la bellezza di Perla, pur rimanendo sulle sue: “Non è che è brutta eh, è bellina“. Tuttavia Falsone ha proseguito i suoi apprezzamenti per la ragazza, travalicando però i confini del rispetto e dell’educazione con commenti considerati poco eleganti: “Bellina? È un missile. Ha pure messo tre quattro chili ora. Hai visto com’era a Temptation Island? Era un animale. Faceva paura“.

Marcella Aquilini, mamma di Mirko, contro Alessio: “Sono disgustata“

I commenti di Alessio Falsone su Perla Vatiero hanno scatenato la rabbia del pubblico sul web, che ha considerato fuori luogo le parole del concorrente. Ma c’è un altro video che ha suscitato le veementi reazioni sui social, in difesa di Perla. Sempre in suite, infatti, Alessio si è appartato con Sergio D’Ottavi e, sempre in riferimento alla Vatiero e al fatto che Federico Massaro la consideri “bellina” ma nulla più, esclama: “Fossero 5 come noi a quest’ora uscivamo fuori a limonarla“. Ad accompagnare i commenti, poi, la risatina di Sergio.

Anche Marcella Aquilini, mamma di Mirko Brunetti, si è unita al coro d’indignazione del web per le esagerazioni di Alessio. E, con una Instagram story, si è detta disgustata dagli apprezzamenti eccessivi del concorrente del Grande Fratello 2024 sulla Vatiero: “Se fossi un uomo sarei indignato con i miei simili dopo aver ascoltato i commenti gratuiti e poco eleganti verso delle donne come se fossero un oggetto. Ma che messaggio sta passando? Da donna sono veramente disgustata“.

