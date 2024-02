Alessio Falsone contro Simona Tagli: “Scostumata, ha offeso tutti!”/ Lite al Grande Fratello, Perla attacca!

Lite in diretta al Grande Fratello 2023 tra Simona Tagli e Alessio Falsone

Scoppia la lite in diretta al Grande Fratello 2023 tra Simona Tagli, Alessio Falsone e Perla Vatiero. La showgirl è entrata da poche settimane ma ha già palesato tutto il suo carattere, per alcuni fin troppo forte e invadente. Lei però tiene a ribadire il diritto di poter dire ciò che pensa pur essendo l’ultima entrata nella Casa: “Io non mi posso permettere di parlare per il passato, questo sicuramente, ma posso farlo per il presente, il qui ed ora. Il livello basso di cui ho parlato in riferimento a loro è il parlare dietro malamente, non dirsi le cose in faccia, perché io preferisco dire una brutta verità che una bella bugia. Certo, è vero che sono un elefante in un negozio di cristalleria.” ha poi ammesso.

Alfonso Signorini spiazza su Simona Tagli: "Stava per diventare principessa"/ "Ha avuto una storia con..."

Alessio è però duro e la accusa: “È una scostumata, neppure saluta la mattina! Lo dicono tutti, tranne Beatrice. È entrata qua e si è schierata senza sapere niente. Non chiede mai per cortesia, ha offeso quasi tutti qui dentro…”

Perla Vatiero contro Simona Tagli: “È entrata al Grande Fratello a gamba tesa!”

Perla Vatiero si è allora detta d’accordo con Alessio, e in diretta al Grande Fratello 2023 ha aggiunti: “Lei è entrata a gamba tesa. In casa tende ad isolarsi, ha detto ‘Io con queste persone non ci sto’ dopo la discussione in puntata. Come facciamo ad accoglierti così? Diventa veramente difficile, Lei è una persona molto aggressiva.”

Alfonso Signorini ‘umilia’ Simona Tagli al Grande Fratello 2023/ “Ecco cosa facevi tu all’età di Greta!”

Simona Tagli si è infine difesa: “Dopo la puntata si sono innescate delle chiacchiere, e io poiché non riesco a stare a tavolo con persone che pensano male di me, ho preferito stare da sola a metabolizzare.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA