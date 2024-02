Alessio Falsone è fidanzato? La confessione al Grande Fratello 2023/ “Da tanto tempo non ho una donna…”

Grande Fratello 2023, Alessio Falsone si apre con Vittorio Menozzi: “Io sono molto dolce, però…”

Il Grande Fratello 2023 abbiamo forse ben compreso come parlare di equilibri possa essere fuorviante nel breve termine; c’è sempre un colpo di scena pronto ad essere servito ed a scardinare le convinzioni di poco prima. L’ultimo ‘fulmine a ciel sereno’ ad essersi abbattuto sulla Casa più spiata d’Italia è Alessio Falsone, nuovo concorrente del reality. Il giovane si sta ancora ambientando ma sembra promettere scintille da qui alle prossime settimane.

In questa fase di ambientamento al Grande Fratello 2023, Alessio Falsone sta cercando di prendere consapevolezza del percorso passando per l’interazione con i compagni di viaggio. Stando ad una clip pubblicata dalla pagina ufficiale del reality, il nuovo concorrente sembra trovarsi a suo agio soprattutto con Vittorio Menozzi. Nello specifico, qualche ora fa hanno avuto modo di disquisire su un tema ‘evergreen’: l’amore.

Alessio Falcone e la consapevolezza sentimentale: “Un uomo non può avere paura di innamorarsi…”

“Io sono molto dolce, sai? Molto premuroso, però adesso ti dico la verità è tanto tempo che non ho una donna. Ho avuto delle frequentazioni che non reputo importanti, una storia significativa l’ho avuta però un paio di estati fa, si è consumata in 4 mesi ma è stata una cosa epica e infatti mi sono anche tatuato”. Questo il racconto di Alessio Falsone, che dunque da diverso tempo non sente quella sensazione allo stomaco tanto indefinita quanto impattante. Quella storia estiva da lui citata è stata però significativa: “Ho riscoperto la capacità di amare dopo aver avuto paura di averla persa, stessa cosa avuta in questi due anni… Ho pensato che il problema fossi io, magari troppo dipendente dal mio stile di vita”.

Proseguendo nella chiacchierata con Vittorio Menozzi – stando alla clip pubblicata dal Grande Fratello 2023 – Alessio Falsone ha spiegato come le paure del passato rispetto alla capacità di innamorarsi siano solo un ricordo lontano. “ In realtà poi se trovi la persona giusta ti basta niente. Io vivo di queste cose, un uomo non può aver paura di farsi male e non buttarsi. Come scrive Erasmo Da Rotterdam: ‘Solo chi osa è degno di una vita piena’…”. Dopo la citazione forbita, il nuovo concorrente del reality ha poi concluso: “E’ inutile rimanere fermi, la vita è una e va vissuta; c’è gente che ha paura di innamorarsi e ha una vita piatta, io vivo per questo, anche con gli amici”.











