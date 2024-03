Alessio Falsone non lascia il Grande Fratello dopo l’uscita di Anita/ “Manca una settimana”, il web attacca

Anita Olivieri eliminata al Grande Fratello 2024 ma Alessio Falsone non la segue

Senza grandi sorprese, la prima eliminata della diretta del Grande Fratello 2024 del 18 marzo è stata Anita Olivieri. Con il 20% di gradimento del pubblico, la gieffina non è riuscita ad assicurarsi un posto in semifinale, e ha abbandonato la Casa a una settimana dalla finalissima. Il pubblico però attendeva di scoprire come si sarebbe comportato Alessio Falsone, che solo pochi giorni fa aveva promesso che, qualora fosse uscita la sua fidanzata Anita, sarebbe uscito insieme a lei.

Pochi giorni fa era infatti pronto a lasciare, quando credeva che Anita fosse stata eliminata ma era soltanto la prima candidata all’eliminazione. Quando però è arrivata la reale eliminazione per Anita Olivieri, Alessio Falsone ha deciso di rimanere nella Casa del Grande Fratello e di non seguirla come aveva detto.

Critiche per Alessio Falsone dopo la decisione di rimanere nella Casa del Grande Fratello

“Manca soltanto una settimana ormai”, ha fatto notare Alfonso Signorini dopo il verdetto, cosa che Alessio ha confermato, facendo dunque capire subito le sue intenzioni. Un comportamento che parte del web ha trovato però incoerente e che, per questo, ha criticato. “Buffone fino alla fine!” ha scritto qualcuno; “Ma non doveva uscire con lei? Ora si è tirato indietro?” ha fatto notare qualcun altro. Pare, insomma, che Alessio abbia perso qualche punto agli occhi del pubblico.

Lei finalmente fuori😅.. Ma lui non aveva detto che usciva con lei?#grandefratello pic.twitter.com/z4725AUUl7 — Antonella Spedicato (@AntonellaSpedi2) March 18, 2024













