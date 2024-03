Alessio Falsone replica alla sorella di Perla Vatiero/ “Storia fake al GF con Anita? Non sono un pagliaccio”

Grande Fratello 2024: Alessio Falsone replica alle accuse di Loana Vatiero, sorella di Perla

Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello 2024, Alessio Falsone ha replicato alla sorella di Perla Vatiero, Loana, che lo ha accusato di essere poco sincero nella Casa. In una intervista a Fanpage, Loana lo ha accusato di voler intrattenere l’occhio pubblico con una storia d’amore montata ad arte al Grande Fratello. E questo semplicemente per il fine di raggiungere l’ambita popolarità e per qualificarsi alla puntata finale del gioco sulla convivenza forzata nella Casa.

Perla Vatiero e Alessio Falsone, lite choc al Grande Fratello 2024/ Simona Tagli «Non alzare la voce con lei»

L’ambizione spingerebbe Alessio Falsone all’avvicinamento da lui palesato verso le coinquiline al Grande Fratello, Perla Vatiero e Anita Olivieri. “Alessio è un pagliaccio. È entrato nella Casa con lo scopo di avere una storia e questa notte, grazie ad Anita, lo ha raggiunto. – è stata l’accusa Loana, sorella di Perla Vatiero, che si espone mettendo in guardia anche Anita Olivieri – Mia sorella era una di quelle concorrenti che ha avuto maggiormente i riflettori puntati addosso quindi per lui era un ottimo punto di inizio. Perla è molto buona, non si renderà mai conto della furbizia di Alessio. Per lui è solo un gioco. Immagino sia entrato solo per portare un po’ di confusione nella coppia. Ma a Perla di certo non piace.“.

Eliminato Grande Fratello: Anita rischia contro Massimiliano, Giuseppe, Simona e Federico?/ Il pronostico

Alessio Falsone risponde alle accuse e divide il pubblico del Grande Fratello

Per Loana, dunque, Alessio Falsone si sarebbe servito del soggiorno nella suite con Anita Olivieri per arrivare a questo suo presunto obiettivo. Il gieffino, dal suo canto, respinge il j’accuse: “Il tempo é galantuomo” e darà le risposte, ha fatto sapere il concorrente più discusso del momento, nella sua pronta replica in puntata. E intanto l’opinione dei fan di Grande fratello 2024 nel web si divide a metà. Da una parte vi sono i telespettatori che credono alla posizione di Alessio, il quale si direbbe preso da Anita anche se vicino a Perla. D’altro canto, poi, c’é chi invece ritiene Falsone un abile stratega appoggiando il j’accuse di Loana Vatiero.

Alessio Falsone e Perla Vatiero, è pace al Grande Fratello 2024?/ Chiarimento e abbraccio post-puntata

Nel frattempo, inoltre, trapela la data della puntata finale di Grande fratello…











© RIPRODUZIONE RISERVATA