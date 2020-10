Alessio Federico Fugolo, marito Giovanna Mezzogiorno/ Colpo di fulmine sul set di..

Alessio Federico Fugolo è il marito di Giovanna Mezzogiorno. L’attrice, ospite oggi di Mara Venier nella quarta puntata di Domenica In, è sposata con il classe 1979 da undici anni. In molti sperano di scoprire qualche dettaglio in più sulla loro relazione, che è rimasta sempre al riparo dalle luci dei riflettori. Alessio Federico Fugolo e Giovanna Mezzogiorno hanno infatti deciso di separare la vita privata da quella professionale, cercando di non farsi coinvolgere in rumors o chiacchiericci di gossip. Del marito della Mezzogiorno non si hanno quindi moltissime informazioni. Certo è che l’uomo, originario del Piemonte, è un grande appassionato del mondo del cinema e forse grazie a questa passione è riuscito a conquistare il cuore di Giovanna Mezzogiorno. La loro storia sembra essere partita subito col botto, così da quando è scoccata la scintilla i due non si sono mai lasciati.

Alessio Federico Fugolo e Giovanna Mezzogiorno, ecco come si sono conosciuti

Alessio Federico Fugolo e Giovanna Mezzogiorno si sono conosciuti per puro caso, a quanto sembra. Si vocifera infatti che la coppia si sia avvicinata durante le riprese di ‘Vincere’, il film di Marco Bellocchio. Fugolo e la Mezzogiorno hanno messo al mondo due gemelli, amano viaggiare e insieme hanno visitato parte dell’America, per la presentazione del film. Il matrimonio è arrivato nel 2009, celebrato nella location di Grinate sul lago di Como. Nel 2011 sono arrivati i gemelli Zeno e Leone, coi quali hanno un ottimo rapporto. L’attrice e suo marito Alessio Federico Fugolo abitano a Torino, città dove si sono trasferiti dopo una fase di conoscenza. E’ nel capoluogo piemontese che la coppia ha deciso di prendere casa e fondare le proprie radici familiari.



