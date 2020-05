Alessio Gaudino/ Batte Michele Bravi e vince, ma ora… (Amici Speciali)

Pubblicità

ALESSIO GAUDINO PRIMO VINCITORE, CI SARA’ IL BIS OGGI AD AMICI SPECIALI?

Ma chi ci avrebbe mai scommesso sulla vittoria di Alessio Gaudino nella prima puntata di Amici Speciali? Nessuno, o quasi. La categoria del ballo è composta in questa prima edizione di Amici Speciali e anche quella di canto non è da meno tanto che al momento di annunciare il vincitore, il ballerino si è trovato al fianco di Michele Bravi e Stash. Alla fine giurati e professori hanno avuto il compito di scegliere tra i tre facendo il nome del ballerino con grande sorpresa (e polemiche) del pubblico da casa che ha subito detto la sua sui social. Il ballerino, invece, ha avuto modo di gongolare per la vittoria soprattutto perché questo, insieme alle altre sfide della serata, ha permesso alla Protezione Civile di mettere in tasca 100mila euro e una serie di attrezzature per combattere la pandemia nel nostro Paese. Lui stesso sui social ha poi commentato la serata: “Una serata incredibile, piena di emozioni e di artisti formidabili! Un vero onore poter essere tra di loro e avere l’opportunità di aiutare il nostro paese!”.

ALESSIO GAUDINO PRONTO PER IL MUSICAL?

La felicità per la vittoria della prima puntata di Amici Speciali potrebbe portare Alessio Gaudino a darsi da fare anche questa sera. Lo stesso ballerino ha annunciato che quella di oggi potrebbe essere una puntata speciale in cui succederanno delle cose un po’ diverse: “Vi dico che accadranno tante cose, avrò pezzi diversi tra loro da interpretare. Vestirò i panni di personaggi diversi tra loro”. Le sue parole, raccolte dai microfoni di Radio Zeta lasciano pensare che per lui sia arrivato il momento di mettersi in gioco con un bel musical che gli permetterà un cambio d’abito, se così non fosse, quale potrebbe essere il suo ruolo? L’assenza del pomeridiano non permette di sbirciare la preparazione dei protagonisti del programma e, quindi, non c’è alcuna indiscrezioni riguardo alla sua esibizione e non ci rimane che attendere per scoprire cosa sarà in grado di fare per stupire tutti e, magari, vincere ancora.



