Alessio Gaudino/ Da Italia’s Got Talent ad Amici fino al cast dei professionisti (Verissimo)

Alessio Gaudino, pur essendo giovanissimo, è uno dei ballerini più apprezzati dell’ultima generazione. Classe 1993, dopo aver dedicato la maggior parte della sua vita alla danza, ha trovato la popolarità e il successo partecipando all’edizione 2015 di Amici di Maria De Filippi, arrivando in finale dove conquista la borsa di studio Fonzies. Il curriculum di Alessio Gaudino, però, è pieno di importanti esperienze. Prima di approdare nella scuola più famosa d’Italia, infatti, ha partecipato a Italia’s Got Talent nel 2011. Successivamente, ha partecipato ad un video musicale di Mario Biondi, ha trionfato al concorso Dance Crew Selecta e nel 2014, vola ha partecipato ad uno speciale tributo a Michael Jackson. Una carriera di tutto rispetto quella di Alessio Gaudino che, dopo l’avventura come allievo di Amici, è entrato a far parte anche del cast dei professionisti. Dopo aver ballato durante il serale di Amici 2020, il ballerino è pronto a mettersi nuovamente in gioco come concorrente di Amici Speciali, in onda dal 15 maggio.

ALESSIO GAUDINO: “AMICI SPECIALI? SONO PRONTO”

Molto presente sui social, Alessio Gaudino ha annunciato la propria presenza nel cast di Amici Speciali dove avrà, come direttore artistico, Giuliano Peparini con cui lavora ormai da tempo. “Prossimamente su canale 5 Amici Speciali, siete pronti?”, ha chiesto il ballerino ai fans pubblicando il video del nuovo programma di Maria De Filippi. “Prontissima per vederti”, “era ora”, scrivono i followers. Tra i sostenitori del ballerino spunta anche Massimiliano Varrese che ha conosciuto Gaudino durante Amici Celebrities e che con una serie di emoticon lasciata sotto il post, ha dimostrato di fare il tifo per lui. Tutto, dunque, è pronto per la nuova avventura di Alessio che è pronto a raccontare non solo le proprie emozioni, ma anche come si sta preparando, ai microfoni di Verissimo.



