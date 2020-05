Alessio Gaudino/ Il ballerino “Formidable” che ha conquistato Nek (Amici Speciali)

Pubblicità

Amici Speciali prenderà ufficialmente il via tra qualche ora e nessuno può dimenticare uno dei volti storici delle ultime edizioni del programma di Maria de Filippi, Alessio Gaudino. Il ballerino, 22 anni nato a Desenzano del Garda in provincia di Brescia, è stato uno dei protagonisti di Amici 15, fortemente voluto da Veronica Peparini, grande assente di questa prima edizione speciale. Sulle note di “Formidable”, Alessio seppe conquistare il pubblico e occupare un posto nella classe di ballo di quell’edizione affrontando la sua sfida contro uno dei ragazzi già nella scuola, Riccardo. Da lì in poi il suo percorso è stato in discesa perché le sue doti erano sotto gli occhi di tutti tanto che, arrivato al momento cruciale, riuscì a conquistare l’allegra coppia di direttori artistici dell’edizione, Nek e J-Ax, che lo vollero nella squadra Blu. Fu questo il trampolino di lancio che spinse il ballerino a mettere in mostra le due doti, soprattutto quelle interpretative, tra l’arte di Caravaggio e le prove di improvvisazione volute dall’allora giudice (almeno in parte) Morgan.

IL SOGNO DI ALESSIO GAUDINO TRA TV E LEGGEREZZA

Il sogno di Alessio Gaudino si infrange contro un muro di nome Gabriele, suo compagno ad Amici proclamato poi vincitore della categoria ballo. Come chi ben sa chi segue il programma, non solo Alessio ha portato a casa una borsa di studio, ma ha iniziato a lavorare, spesso proprio al fianco di Veronica Peparini, come ballerino professionista e lo stesso ha fatto anche ad Amici almeno fino ad oggi quando lascerà il suo posto dietro le quinte per tornare sul palco da protagonista. Il suo sogno più grande è quello di poter vivere della sua passione regalando un po’ di leggerezza al pubblico a casa in queste settimane difficili ma con la speranza che tra vent’anni possa essere coreografo per programmi televisivi o concerti di grandi artisti.

ALESSIO GAUDINO E’ FIDANZATO?

Se il suo sogno e il suo grande amore è sicuramente la danza, Alessio Gaudino nella vita privata è molto silenzioso e tiene alla sua privacy tanto che, al momento, sembra impossibile capire se sia in coppia o meno. Sui social spesso condivide le sue foto ma soprattutto legate ai suoi viaggi e alla sua professione e questo lascia pensare che forse non ci sia una donna al momento, almeno non una fissa come ai tempi in cui partecipò ad Amici 15 lasciando a casa l’amata Corinne. La sua fidanzata lo sostenne all’epoca del suo percorso e anche dopo la sua eliminazione ma poi pian piano sembra che la loro storia si sia esaurita.



