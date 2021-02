Alessio Guidi e Stephanie Bellarte, scena hot a La pupa e il secchione/ Bacio e…

Scena bollente nella villa de La pupa e il secchione e viceversa 2021 tra il secchione Alessio Guidi e la pupa Stephanie Bellarte. Il feeling nato sin dal primo sguardo che i due si sono scambiati si è tramutato in un bacio bollente e sensuale che entrambi hanno desiderato e che fa sognare i telespettatori del reality show di Italia 1. Due mondi apparentemente opposti si sono avvicinati ed uniti dando vita ad una scena bollente. Soli, in camera da letto, Guidi e Stephanie si sono scambiati il bacio che entrambi desideravano come ha poi confessato la Bellarte davanti alle telecamere. “E’ stato intenso, bello e passionale”, ha aggiunto Stephanie che ha poi ammesso di essere felice così come Guidi che, tra una carezza e un bacio ha parlato d’amore.

BACIO PASSIONALE TRA ALESSIO GUIDI E STEPHANIE BELLARTE

Abbandonato il gruppo dei concorrenti, Alessio Guidi e Stephanie Bellarte si sono ritagliati un momento per stare insieme e scambiarsi un bacio desiderato sin dal primo incontro. Guidi è stato definito da Stephanie romantico mentre il pubblico ha notato in lui quell’intraprendenza che gli altri secchioni non hanno. Contemporaneamente, anche Stephanie sta dimostrando di non essere solo bella e dopo la scena passionale che hanno regalato ai telespettatori, sono tanti i fans della coppia de La pupa e il secchione 2021. Tra i due, dunque, nascerà davvero l’amore? In tanti sono sicuri che tra i due sia nato davvero un sentimento. Nella didascalia che accompagna l’ultimo post di Stephanie si legge: “Vieni qui e fammi dimenticare come si sta senza di te“ e tra i tanti commenti spunta anche quello di Guidi che ha lasciato una faccina con lo sguardo innamorato. Cliccate qui per vedere il video del bacio.



